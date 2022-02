Is de vierdaagse werkweek een teken des tijds?

De federale regering bereikte vorige week een akkoord over de arbeidsdeal. Het meest in het oog springende voorstel, is dat van de vierdaagse, voltijdse werkweek. Hoe kijken werknemers en werkgevers die er al van konden proeven naar dat systeem? Wat zegt die vierdaagse werkweek over onze veranderende tijdsgeest?





We spraken met ervaringsdeskundigen Birgit Defoort en Farid El Machaoud, en met psychologe Marieke Impens.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Josephine Dapaah | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.