Concurrentiewaakhond legt farmagroothandel boete van 30 miljoen op

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) legt de farmagroothandel Pharma-Belgium-Belmedis een boete op van 29,8 miljoen voor verboden marktafspraken. Febelco ontsnapt als klokkenluider de dans. Het kleinere Cerp weigert voorlopig een schikking.

De drie farmagroothandelaars hebben zich schuldig gemaakt aan inbreuken op de concurrentiewetgeving. Dat zegt de concurrentiewaakhond BMA. Het onderzoek dat in 2016 begon, krijgt evenwel drie keer een verschillende uitkomst.

De grootste farmaverdeler, de coöperatieve Febelco, ontspringt de dans. Dat komt doordat Febelco de klokkenluider was die de BMA in detail inlichtte over de misbruiken. Pharma Belgium-Belmedis moet 29,8 miljoen euro betalen. Dat is nog altijd 40 procent minder dan de mogelijke boete. De korting is er gekomen omdat Pharma Belgium-Belmedis extra informatie aanbracht over de prijsmanipulaties.

De kleinste speler, het Franse Cerp, weigert een schikking te aanvaarden met de auditeur en kiest voor een ‘rechtbankprocedure’ in de schoot van de BMA. Daar zal de auditeur optreden als openbaar aanklager en proberen zijn case hard te maken.

Griepvaccins

Febelco en Pharma Belgium-Belmedis spraken af om dezelfde, minder aantrekkelijke, commerciële voorwaarden toe te passen. Zo kwamen ze een systeem van voorverkoop overeen bij griepvaccins. Apothekers kreeg geen kortingen en er werden geen retourzendingen aanvaard van onverkochte vaccins die tijdens de voorverkoopperiode waren besteld. Deze praktijk was aan de gang van april 2003 tot november 2016.

De farmaverdelers probeerden ook rechtstreekse verkopen van producten van farmaceutische laboratoria aan apothekers, via de techniek van ‘transfer orders’, minder aantrekkelijk te maken. Transfer orders zijn interessant voor apotheken, omdat ze toelaten om grote hoeveelheden producten rechtstreeks te bestellen tegen bepaalde voorwaarden.

De boete die de BMA oplegt, komt er op een ogenblik dat de farmaverdelers zeggen dat hun marges te laag zijn als gevolg van de aanhoudende besparingen op geneesmiddelen. Ze vragen de overheid hun vergoeding te indexeren.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft daar weinig oren naar. ‘Dat de sector net nu eist dat ik de marges laat stijgen en hun winsten opdrijf, met het risico dat de prijs van geneesmiddelen stijgt voor de patiënt, is de wereld op zijn kop. Het kan niet de bedoeling zijn dat de overheid de boetes betaalt die ze zelf oplegt.’