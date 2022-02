Kan Nintendo blijven teren op het succes van Pokémon?

Over een nieuwe literatuurprijs en een nieuwe Pokémon.





Op 24 maart wordt voor het eerst de Boon uitgereikt, de gloednieuwe Vlaamse prijs voor de beste Nederlandstalige boeken. Maar wie haalt de allereerste Boon binnen? Daarover praat chef Letteren van De Standaard Guinevere Claeys met haar gasten in de fonkelnieuwe podcast Letteren. In 5 afleveringen, 5 boeken. Maar voor ze in de rol van host kruipt, komt ze eerst nog even als gast langs bij ons.

En dan... iets waar we na 25 jaar duidelijk nog altijd een ferme boon voor hebben: Pokémon! Sinds kort is er een nieuwe Pokémon-game op de markt: Pokémon Legends: Arceus. De cijfers liegen er niet om: het is razend populair. Maar na al die jaren mocht het spel wel eens opgefrist worden. Is Nintendo, het bedrijf achter Pokémon, daarin geslaagd? En moet het daar wel in slagen, als Pokémon hoe dan ook succes verzekert? Je hoort het van onze game-expert Christophe De bont.



podcast@standaard.be

Journalist Guinevere Claeys, Christophe De bont| Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Lise Bonduelle, Fien Dillen| Eindredactie Fien Dillen| Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere