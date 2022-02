Regering tikt Infrabel op de vingers voor laattijdige afschaffing treinverkeer

De spoorbedrijven communiceerden vanmorgen om 11 uur dat om 14 uur het treinverkeer deels wordt stilgelegd. Dat die beslissing zo laat kwam, botst op een storm aan kritiek. Bij pendelaars die vrezen dat ze niet meer thuis geraken, en bij de minister van Mobiliteit, die het ‘onacceptabel’ noemt.

Het treinverkeer in ons land wordt tussen 14 uur en 18 uur gedeeltelijk stilgelegd, omwille van het stormweer. Dat hebben de NMBS en Infrabel beslist. In West-Vlaanderen wordt het treinverkeer volledig stilgelegd. In Oost-Vlaanderen geldt dat voor negentig procent. Ook de grote lijnen rond Antwerpen zullen stilliggen. Er rijden tijdelijk geen treinen meer naar Lier, Mechelen en de Noorderkempen. Ook tussen Mechelen en Brussel is er geen verkeer, maar wel tussen Mechelen en Leuven.

‘Wij raden aan voor 12 uur of na 18 uur naar huis terug te keren en uw reizen deze namiddag zo veel mogelijk te beperken’, luidde de boodschap van de NMBS, vanmorgen om 11 uur, op een moment waarop veel pendelaars al met de trein naar hun werk waren vertrokken. De beslissing, die vooral door infrastructuurbeheerder Infrabel werd genomen, krijgt op sociale media veel kritiek te verduren.

‘Mooi eigen klanten in ‘t zak gezet’, schrijft Ruben De Sterck onder de aankondiging door de NMBS op Twitter. ‘‘s morgens nog kunnen vertrekken naar het werk, maar niet meer terug thuis geraken.’ De Sterck heeft het over ‘incompetentie troef’.

Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke noemt de beslissing een ‘miskleun’ en geeft aan dat hij er in het parlement vragen over zal stellen aan federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Zijn kabinet laat alvast weten dat ook de minister niet opgezet is met de laattijdige beslissing door Infrabel. Gilkinet noemt die ‘onacceptabel’ en zou ceo van Infrabel Benoit Gilson daarover al op de vingers hebben getikt. Het kabinet vroeg ook alvast om een evaluatievergadering over de ingreep.