Coach toont weinig begrip voor verslagen Valieva, IOC-voorzitter kritisch voor entourage

De Winterspelen van Kamila Valieva zijn uitgedraaid op een nachtmerrie. De Russische kunstschaatsster bezweek onder de druk van alle dopingperikelen en maakte verschillende fouten tijdens de vrije kür. Haar coach gaf de 15-jarige achteraf een stevige uitbrander. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) reageert verontwaardigd.

De individuele competitie in het kunstschaatsen op de Olympische Winterspelen in Peking is voor topfavoriete Kamila Valieva uitgedraaid op een grote teleurstelling. De amper 15-jarige Russin, die door een positieve dopingtest alle schijnwerpers op zich had, zakte donderdag in de vrije kür spreekwoordelijk door het ijs en viel naast het podium. Haar coach Eteri Tutberidze, die de reputatie heeft een harde tante te zijn, sprak haar pupil nadien streng toe.

Valieva kraakte in haar wedstrijd onder de omstandigheden en ging enkele keren pijnlijk de mist in bij haar sprongen. De tiener droop na haar oefening zwaar geëmotioneerd af en wist meteen dat een topscore uitgesloten was. Van het publiek kreeg ze nog een oorverdovend applaus als blijk van steun. Bij haar coach kon ze echter niet op begrip rekenen. Op televisiebeelden is te horen hoe Tutberidze haar streng toespreekt en daarbij weinig begrip voor de mindere vrije kür toont.

"She was received with tremendous coldness. 𝐈𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠."



IOC president Thomas Bach has slammed coach Eteri Tutberidze's treatment of Kamila Valieva #Beijing2022 | #FigureSkating pic.twitter.com/NcFlDXxc4j — Eurosport (@eurosport) February 18, 2022

‘Waarom heb je alles zo weggegeven?’, sprak Tutberidze de verslagen Valieva streng toe. ‘Waarom ben je gestopt met vechten? Leg me dat eens uit! Na de axel (onderdeel van de kür, red.) gaf je het uit handen!’ De geëmotioneerde Valieva hield het hoofd naar beneden en wachtte vol spanning de puntentelling af. Wanneer ze op het scorebord ziet dat ze zakt naar een vierde plaats, barst ze in tranen uit.

Valieva barst in tranen uit na het zien van haar score. Foto: afp

Het goud bleef desalniettemin in Russische handen en ging naar Anna Shcherbakova. Ook zilver was voor een Russin, Alexandra Trusova, die de beste score van de vrije kür neerzette. Al was zij ook erg emotioneel na haar prestatie. ‘Ik schaats nooit meer’, riep ze na afloop. ‘Nooit meer, ik haat het. Ik ga mijn medaille nooit halen. Iedereen heeft goud en ik niet.’ De Belgische Loena Hendrickx eindigde uiteindelijk op een knappe achtste plaats. Deze plek kan nog veranderen in een zevende plaats, afhankelijk van wat de resultaten zijn van Valieva’s dopingonderzoek.

Ijskoud

Thomas Bach, de voorzitter van het IOC, keek donderdag met pijn in het hart naar de prestatie van de kunstschaatsster. ‘Haar zien kraken op het ijs, wenen en proberen haar kür te beëindigen, was moeilijk. In elke beweging, in haar hele lichaamstaal, zag je de enorme druk. Ze had zeker en vast het liefst de ijsbaan verlaten en alles achter zich gelaten.’

Kamila Valieva falls to miss out on medal 💔



Kamila Valieva fell several times during her routine and finished 4th ⛸#beijing2022 | #figureskating pic.twitter.com/GAs2BCirx2 — Eurosport (@eurosport) February 17, 2022

Bach toonde geen enkel begrip voor de entourage van de jonge Russin. Na afloop van haar mislukte vrije kür was op tv-beelden te zien hoe Valieva de volle laag kreeg van haar coach. ‘Hoe ze werd onthaald door haar entourage toen ze van het ijs kwam was ijskoud. In plaats van haar te helpen en te troosten. Je voelde de afstandelijkheid. Hoe kun je op zo’n manier omgaan met je atleet? Het geeft mij geen vertrouwen in haar begeleiders. Hoe kun je op zo’n manier omgaan met een vijftienjarige?’, vraagt Bach zich af.

‘Ik kan alleen maar hopen dat ze steun krijgt van haar familie, van haar vrienden om deze extreem moeilijke situatie te overwinnen. Laat ons hopen dat dit geen traumatische ervaring wordt voor zo’n jonge vrouw.’