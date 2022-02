Van Gucht: ‘We evolueren naar de staart van de vijfde golf, maar over enkele dagen 30.000 covidoverlijdens’

‘Alle cijfers, behalve de overlijdens, gaan in dalende lijn. We evolueren naar de staart van de vijfde golf’, verklaarde viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de wekelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. De BA.2-subvariant maakt intussen 14 procent uit van de besmettingen. Delta is nagenoeg verdwenen.

Besmettingen

Vorige week werden nog zo’n 14.000 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. ‘Dat is een daling van 44 procent tegen de week ervoor, een even sterke daling als de week ervoor’, zegt Van Gucht. ‘Het sterkst daalt het bij kinderen en tieners, met -50 procent. De meeste besmettingen zitten bij dertigers, nauw gevolgd door tieners en twintigers. In Brussel en Wallonië dalen de besmettingen met -50 procent iets sneller dan in Vlaanderen, met -40 procent.’

Ziekenhuisopnames

De nieuwe ziekenhuisopnames dalen ook. ‘De afgelopen week waren er gemiddeld 246 opnames per dag, een daling van 17 procent. De ziekenhuisbezetting krimpt verder, met nu 3.253 covidpatiënten in Belgische ziekenhuizen, van wie 350 op intensieve zorg. De bezetting daalt wel 13 procent op weekbasis. De piekbezetting op intensieve zorg van de vijfde golf ligt op 7 februari, met 440 patiënten.’

30.000 overlijdens

‘Het aantal covidoverlijdens blijft jammer genoeg – licht – toenemen, met nu gemiddeld 49 overlijdens per week. 11 procent meer dan de 44 van de week ervoor’, aldus de viroloog nog. ‘Het aandeel van overlijdens van bewoners van woonzorgcentra is de laatste week licht toegenomen tot een op de vier. Dat tegenover een op de vijf van twee weken geleden. Al zien we gelukkig wel een daling van het aantal besmetting en uitbraken in woonzorgcentra. Hopelijk betekent dat ook een daling in de overlijdens. Op donderdag 10 februari werden er 67 covidoverlijdens op 1 dag gemeld. Mogelijk is dat de piek in de vijfde golf.’

Volgens Van Gucht veroorzaakte de omikrongolf een record qua besmettingen. ‘De piek in de ziekenhuisopnames was daarentegen vergelijkbaar met die in de derde en vierde golf. De piek in overlijdens zal vergelijkbaar zijn met die van de deltagolf. Deze golf heeft wel een lage belasting op intensieve zorg veroorzaakt.’

Afwachten voor verdere versoepelingen

Voor versoepelingen via een code geel van de coronabarometer is het mogelijk wachten tot maart. ‘Met de bezetting op intensieve zorg voldoen we nu aan code oranje. Mogelijk duiken we binnen 1 week onder de 300 bedden, nodig voor code geel. De ziekenhuisopnames, daarentegen, daar bevinden we ons nog steeds in code rood en gaan we pas binnen 1 à 2 weken onder de 150 duiken. Pas dan zijn beide voorwaarden voor code oranje vervuld.’

‘De drempel van 65 ziekenhuisopnames nodig voor code geel, zullen we slechts in de loop van maart bereiken Het is ook aangeraden het effect van de versoepelingen van vandaag eerst een drietal weken af te wachten.’

BA.2

De nieuwe subversie BA.2 van de omikronvariant van het coronavirus maakt intussen 14 procent uit van alle coronagevallen in België. BA.2 zou in de komende week dominant kunnen worden, voorspelt Van Gucht. Omikron (BA.1) en de subversie BA.1.1 zijn momenteel goed voor 86 procent van de besmettingen. Nog slechts 0,3 procent van de geregistreerde gevallen zijn van de deltavariant.

Volgens Van Gucht zal BA.2 niet meteen tot grote problemen leiden. ‘De besmettingen kunnen stijgen, zoals in Denemarken, maar in de eerste plaats heeft dat te maken met het aantal contacten tussen mensen dat toeneemt, en waardoor het virus meer ruimte krijgt. Vooral ons gedrag zal het verschil maken.’