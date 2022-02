Het scheelde niet veel, maar uiteindelijk heeft het KMI vrijdagochtend beslist om niet naar code rood te gaan. Dat betekent niet dat het stormgevaar geweken is. ‘Het blijft uitkijken.’

De zuidwesterstorm Eunice raast deze namiddag in alle hevigheid over ons land. Het KMI besloten om in code oranje te blijven.

‘Het is een limietgeval oranje/rood voor de kust’, legt weerman David Dehenauw op Twitter uit. ‘Maar objectieve criteria doen de balans net naar de oranje zijde overhellen. In de voorspelling zelf wijzigt er nauwelijks iets en het blijft uitkijken.’

Code rood wordt enkel bij extreme situaties uitgezonden. Dat is voor een storm nog nooit eerder gebeurd.

‘Bij code rood moet er minstens 65 procent kans zijn op rukwinden aan 130 kilometer per uur of meer over een voldoende groot gebied’, verklaart Dehenauw. Aan de zee zou dit dan om een kwart van het kustgebied gaan, maar dit is momenteel niet het geval. ‘Het was wel kantje boord tussen code oranje en code rood’, zegt hij.

Dat betekent niet dat er geen gevaar is. Dehenauw waarschuwt dat er zeer plaatselijk kans is op rukwinden boven de 130 kilometer per uur, waardoor bepaalde lokale situaties wel overeenkomen met code rood. ‘Ook in het binnenland tijdens een zware bui.’

Stormschade is dus zeker niet uitgesloten. Weerman Frank Deboosere raadt iedereen aan om binnen te blijven. De waarschuwing blijft op code oranje voor de kust, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Voor de rest van het land geldt code geel.

Wat is het verschil tussen code oranje en code rood? Code oranje: Verspreide rukwinden tussen 101 en 130 km/u (91 en 120 km/u bij bebladerde bomen). Er wordt zeer veel wind verwacht waarbij (belangrijke) schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op. Code rood : Verspreide rukwinden van meer dan 130 km/u (>120 km/u bij bebladerde bomen). Er worden extreem hoge windsnelheden en rukwinden verwacht, waarbij zeer grote schade of overlast mogelijk is en het verkeer zeer ernstige hinder kan ondervinden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.

Code rood in Nederland en VK

In delen van Nederland en het Verenigd Koninkrijk geldt wel code rood. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor een deel van Nederland wel code rood afgekondigd. Het weeralarm geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. De gebieden waarvoor code rood geldt krijgen vrijdagmiddag en -avond te maken met zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, aan de kust tot 130 kilometer per uur.

Voor Londen en het zuidoosten en oosten van Engeland kondigde de Britse meteorologische dienst ook code rood af. Daar wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke omstandigheden. Enkele tienduizenden huishoudens zijn getroffen door stroomuitval. In andere delen van het land geldt code geel of oranje.