Deze scholen sluiten uitzonderlijk vroeger door storm Eunice

Met storm Eunice die in aantocht is, besluiten vrijdag steeds meer scholen om vervroegd hun deuren te sluiten. Ook de UAntwerpen schorst alle lessen vanaf 13 uur op.

West-Vlaanderen

In de provincie is code oranje afgegeven en worden rukwinden tot 150 kilometer per uur verwacht. Onder meer de scholengroep Stroom, met 28 scholen, besliste om de lessen vrijdagmiddag op te schorten. ‘Het zwaarste punt van de storm wordt net verwacht wanneer de school afgelopen is en iedereen normaal naar huis gaat. Voor alle veiligheid sluiten wij onze scholen dus al op de middag. We zetten ook ons busvervoer in om iedereen veilig thuis te krijgen. Voor wie geen opvang heeft, voorziet de school wel nog in opvang op school’, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele.

Bij de veertig scholen van scholengroep Impact krijgen directeurs de kans om zelf te beslissen. ‘Wij geven hen de mogelijkheid om zich zelf nog te organiseren. Scholen die willen, mogen op de middag sluiten vanwege de storm, maar het is aan de directeurs zelf om te beslissen of dat praktisch haalbaar is’, zegt woordvoerster Greet Verleye.

Ook de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter uit Blankenberge sluit vandaag vroeger de deuren. De leerlingen worden om 12.10 uur naar huis gestuurd. ‘We verwachten dat er vervoersproblemen komen, en laten zo de tijd en de kans dat iedereen veilig naar huis kan’, klinkt het in een bericht aan de ouders. In de eerste graad worden de lessen van deze namiddag geschorst, in de tweede en derde graad wordt waar mogelijk afstandsonderwijs georganiseerd.

Ook de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, zegt dat het aan de scholen zelf is om te beslissen. ‘Als gouverneur heb ik geen bevoegdheid om scholen te sluiten. Het is ook aan directeurs en scholen zelf om te zien of dat praktisch te regelen valt.’

Oost-Vlaanderen

De 11.000 leerlingen van de veertien secundaire scholen van de scholengemeenschap Wijs! in Sint-Niklaas mogen al om 12 uur naar huis. De scholengroep neemt geen risico’s met de aangekondigde storm. ‘Het hoogtepunt van de storm wordt immers verwacht op het moment dat de leerlingen normaliter naar huis gaan, en daarom we willen uiteraard geen risico nemen’, zegt algemeen directeur Gertjan De Smet van de scholengroep, die het gros van de secundaire scholen in Sint-Niklaas onder zich heeft, maar waar ook de Broederscholen in Stekene en Lokeren onder ressorteren. ‘Daarom worden de lessen vrijdagmiddag om 12 uur al afgesloten en kunnen alle leerlingen veilig naar huis. Voor hen die dat toch wensen is er in noodopvang voorzien.’

Antwerpen

Ouders van leerlingen uit het Pito in Stabroek kregen gisteren via Smartschool te horen dat ze hun kinderen vroeger mogen ophalen. ‘De berichten over de storm zijn toch wat onrustwekkend. Na overleg geven wij uitzonderlijk de toestemming om de kinderen eventueel om 12 uur op te halen en in de namiddag thuis te houden. Omdat we rond 15 uur wellicht in het hoogtepunt van de storm zitten, zouden we graag hebben dat de kinderen dan worden opgehaald en dus niet alleen naar huis gaan’, aldus de school.

In Brasschaat besloten Mater Dei Centrum, Het Toverbos en Koninklijk Atheneum om de hele dag te sluiten. De lessen van het Technisch Atheneum Brasschaat en Provinciaal Instituut Antwerpen (Piva) lopen tot 12 uur, zodat iedereen voor het hevigste moment kan vertrekken. ‘We stellen ieders veiligheid voorop, zodat iedereen op een veilige manier thuis kan raken’, zegt het Technisch Atheneum op Facebook.

Ook de Antwerp International School in Ekeren wil geen risico’s nemen en sluit de speelplaats vanaf 12 uur, zodat er ‘voor alle aanwezigen geen risico is om gewond te raken’. Leerlingen die normaal gezien met het openbaar vervoer naar school komen, mogen thuisblijven om de lessen online te volgen.

Ook de scholengroep Rivierenland – met scholen in Willebroek, Bornem en Boom – heeft beslist om de deuren vandaag al om 12 uur te sluiten. Leerlingen worden naar huis gestuurd ‘aangezien we geen risico willen nemen met hun veiligheid wanneer zij zich na de schooluren terug naar huis begeven’. Ook het Antwerpse atheneum, het Koninklijk Lyceum en de Steinerschool Hibernia namen al dezelfde beslissing.

De universiteit van Antwerpen schorst vanaf 13 uur alle lessen, colleges en practica.