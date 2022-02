Barcelona raakt niet voorbij Napoli in felbevochten Europa League-wedstrijd

Barcelona en Napoli hebben in de play-offronde van de Europa League 1-1 gelijkgespeeld. Dries Mertens moest tevreden zijn met een invalbeurt van tien minuten.

Op 25 maart 2004 speelde FC Barcelona voor het laatst een wedstrijd op het tweede niveau in Europa. Bijna achttien jaar later opnieuw. Camp Nou liep voor de wedstrijd tegen Napoli niet helemaal vol, maar het gebeurt toch niet al te vaak dat er 77.000 toeschouwers naar een Europa League-duel afzakken.

Barcelona-coach Xavi bracht Adama Traoré, Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang voor het eerst samen aan de aftrap, maar het werd al snel duidelijk dat ze elkaar nog niet te best begrepen. Barcelona deed bitter weinig met het vele balbezit, Napoli wachtte af. Nadat Ferran Torres iets voor het half uur een grote kans had gemist, was het aan de overkant prijs. Eljif Elmas en Pjotr Zielinski combineerden vlot door de Catalaanse verdediging, Zielinski werkte in twee tijden af: 0-1. Niet echt verdiend, maar Napoli speelde het gewoon slim uit.

Na de rust schakelde Barcelona een versnelling hoger, al had het toch een goedkope strafschop –?de voorzet van Adama Traoré scheerde de vingertoppen van Juan Jesus zag de VAR –?nodig om langszij te komen. Ferran Torres nam het cadeautje in ontvangst, de 1-1 was wel verdiend.

Napoli zakte in en kwam er helemaal niet meer uit, maar ook Barça kon het tempo van het openingskwartier steeds minder aanhouden. In de laatste vijf minuten duwde Barcelona dan toch nog eens het gaspedaal in. Ferran Torres liet dé kans op de winnende treffer liggen en de omhaal van de ingevallen Luuk de Jong ging rakelings naast. Aan de overkant trapte de ingevallen Dries Mertens in de slotminuut met een van zijn eerste baltoetsen recht in de handen van Ter Stegen. 1-1, we krijgen nog een spannende terugwedstrijd volgende week in Napoli.

Dortmund flirt met uitschakeling

In de andere confrontaties viel vooral de thuisnederlaag van Borussia Dortmund op: de Duitsers gingen met 2-4 ten onder tegen Rangers. In Sint-Petersburg werd het dan weer een doelpuntenkermis. Na iets meer dan een kwartier stond Betis daar al op een 0-2 voorsprong, maar de thuisploeg vocht na twee vroege wissels terug. Uiteindelijk eindigde het met 2-3 in het voordeel van de bezoekers. Sheriff Tiraspol haalde het verrassend met 2-0 van Sporting Braga. RB Leipzig en Real Sociedad hielden elkaar in evenwicht (2-2).

FC Porto kon wel winnen in eigen huis, al was dat zonder veel overschot, tegen Lazio: 2-1.

In het duel tussen Europa League-specialist FC Sevilla en Dinamo Zagreb stond de eindstand bij de rust reeds op het bord: 3-1. In Bergamo wist Atalanta een 0-1 achterstand tegen het Griekse Olympiakos nog om te buigen in een 2-1-zege.

De terugwedstrijden worden volgende week donderdag afgewerkt. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales.

Conference League

In de Conference League stonden donderdag de heenwedstrijden in de tussenronde op het programma. Rapid Wien kreeg bezoek van Vitesse, waar Loïs Openda in de basis stond. De thuisploeg haalde de overwinning binnen en won met 2-1. PSV keek Maccabi Tel Aviv in de ogen. De Nederlanders wonnen zuinig met 1-0. FC Midtjylland gaf het Griekse PAOK partij. Het werd 1-0 voor de ploeg uit Denemarken. Het Turkse Fenerbahçe stond tegenover Slavia Praag. De Tsjechische bezoekers wonnen met 2-3. Leicester City, zonder de geblesseerde Timothy Castagne, kreeg bezoek van het Deense Randers FC. Youri Tielemans stond wel in de basis bij The Foxes. Leicester won overtuigend met 4-1.

Sparta Praag verloor in eigen huis met 0-1 van Partizan. Celtic ging tegen het Noorse FK Bodo/Glimt met 1-3 de boot in. Olympique Marseille won zonder veel problemen met 3-1 van Qarabag.