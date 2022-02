Rechter heeft beslist: Trump en zijn kroost moeten getuigen in onderzoek naar zakendeals

Voormalig Amerikaans president Donald Trump en zijn kinderen Ivanka en Donald Jr. moeten getuigen in het burgerlijk onderzoek van de procureur-generaal van New York naar hun zakendeals. Dat heeft een New Yorkse rechter donderdag beslist.

Na een hoorzitting via videoconferentie wees de rechter de motie van het Trump-kamp af om de dagvaardingen van procureur-generaal Letitia James nietig te laten verklaren.

Rechter Arthur Engoron beval Donald Trump vervolgens om ‘binnen 21 dagen na deze beslissing te komen getuigen’, dat wil zeggen tegen 10 maart. Een bevel dat ook voor zijn kinderen geldt. De 45ste president van de Verenigde Staten (2017-2021) kan tegen deze beslissing in beroep gaan.

‘Recht zegeviert’

Letitia James. Foto: reuters

Volgens openbaar aanklager Letitia James heeft The Trump Organization misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook over het ‘merk Trump’ zou zijn gelogen.

In het kader van een onderzoek, dat in 2019 werd geopend, kondigde procureur Letitia James, lid van de Democratische Partij, in januari aan ‘dat ze significante bewijzen had gevonden die erop wijzen dat Donald Trump en The Trump Organization een aantal activa valselijk en frauduleus hebben getaxeerd’, om leningen te krijgen en om minder belastingen te betalen.

‘Het recht heeft gezegevierd’, verwelkomde Letitia James de beslissing in een verklaring. ‘Niemand staat boven de wet’.

Eerder liet Trumps boekhouder al weten niet meer achter de jaarrekeningen te staan die het heeft opgesteld voor The Trump Organization. De firma, Mazars, deed de afgelopen tien jaar de boekhouding voor het holdingbedrijf van Donald Trump.