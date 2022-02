Regen gaat storm Eunice vooraf

Deze namiddag raast de storm Eunice op volle kracht door het land. Maar ook deze voormiddag kan het al stevig waaien, in combinatie met regen of motregen.

In de namiddag wordt het droger met opklaringen; over het uiterste oosten blijft het regenachtig tot de avond. In de loop van de dag wordt de zuidwestelijke tot westzuidwestelijke wind krachtig en naar het westen toe soms zeer krachtig.

Aan de kust gaat het in de namiddag stormen met dan rukwinden mogelijk tot 120 km/u of meer. Over het westen en het noordwesten zijn in de namiddag pieken mogelijk tussen 100 en 110 km/u of eventueel meer. Elders in het land schommelen de rukwinden meestal tussen 80 en 100 km/u of plaatselijk wat meer. Het is zeer zacht met maxima tussen 8 en 13 graden. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht kan er een bui vallen, maar blijft het meestal droog met vaak zelfs brede opklaringen. We halen minima van ­1 graad in de Hoge Venen tot 4 graden aan zee. ‘s Avonds is de wind nog krachtig en aan de kust tijdelijk nog zeer krachtig of stormachtig met rukwinden van 70 tot 90 km/u. Tijdens de nacht wordt de wind matig en aan de kust krachtig uit zuidwest tot westzuidwest.

Zaterdag begint de dag droog met brede opklaringen. Op het einde van de voormiddag neemt de bewolking toe met enkele buien vanuit het westen, later in de namiddag gevolgd door regen vanaf de kust. In de Hoge Ardennen is er kans op winterse neerslag. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 9 graden in Vlaanderen. De wind is eerst matig uit het zuidwesten en neemt in de loop van de dag toe tot vrij krachtig of soms krachtig met rukwinden tot 70 km/u in het binnenland en tot 80 km/u aan zee.

Ook zondag trekken storingen door het land met perioden met regen of buien. Tussendoor zijn er enkele schuchtere opklaringen mogelijk. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Ardennen en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait vrij krachtig tot krachtig, en soms tot zeer krachtig aan zee, uit zuidwest met rukwinden tot 75 km/u in het binnenland en tot 90 km/u aan zee.

Maandag krijgen we wisselvallig en nog steeds winderig weer. Buien en opklaringen wisselen elkaar af. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. De wind waait vrij krachtig tot krachtig in het binnenland, krachtig tot zeer krachtig aan zee, uit west, later ruimend naar noordwest.