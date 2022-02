Loena Hendrickx mag schaatsen op slotgala Winterspelen

Kunstschaatsster Loena Hendrickx is uitgenodigd om zondag deel te nemen aan het slotgala op de Olympische Winterspelen in Peking.

Op de slotdag van de Winterspelen mogen de beste kunstschaatsers traditiegetrouw nog eens hun kunsten vertonen tijdens een show.

Hendrickx beëindigde de individuele competitie donderdag op de achtste plaats met 206,79 punten. Voor haar kort kür kreeg ze dinsdag 70,09 punten, goed voor de zevende plaats. In de vrije kür werd ze negende met 136,70 punten.

De Arendonkse krijgt zondag het gezelschap van de Russin Anna Shcherbakova, die zich tot olympisch kampioene kroonde. Met ook nog de Russin Alexandra Trusova en de Japanse Kaori Sakamoto tekent het hele podium present. De vanwege een positieve dopingtest in opspraak geraakte Russische topfavoriete Kamila Valieva, die onder de druk bezweek en pas vierde werd, laat verstek gaan. Van de top acht komen verder de Zuid-Koreaanse Young You (6e) en de Amerikaanse Alysa Liu (7e) in actie. Het Japanse nummer vijf Wakaba Higuchi zal er niet bij zijn.