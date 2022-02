Afghaans jongetje (9) zit al twee dagen vast in put

Afghaanse reddingswerkers proberen met man en macht een 9-jarige jongen uit een 25 meter diepe put te halen. De jongen, Haidar genaamd, zit al twee dagen vast op ongeveer tien meter diepte.

Het reddingsteam probeert een gang te graven naar het punt waar het kind vastzit. Reddingswerkers zijn volgens lokale media al vanaf dinsdag bezig het kind te bevrijden, maar door de actie kwam de jongen beklemd te zitten in de put.

Onder meer talibanfunctionarissen deelden een video op sociale media waarin te zien is hoe Haidar klem zit, maar wel zijn armen en bovenlichaam kan bewegen. In de video is te horen dat de jongen praat met zijn vader.

Het incident doet denken aan de 5-jarige Marokkaanse jongen Rayan, die begin februari overleed nadat hij in een put van 32 meter diep was gevallen. Het kostte reddingswerkers vijf dagen om Rayan uit de put te halen. De kleuter was al gestorven toen de hulpdiensten hem bereikten.