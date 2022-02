Het voorzichtige optimisme is alweer weg. De Navo, de EU en

de VS tonen zich opnieuw erg ongerust over een Russische inval in Oekraïne. Volgens Biden kan een aanval ‘over enkele dagen’ beginnen.

Rusland is niet begonnen met de terugtrekking van zijn troepen aan de Oekraïense grenzen. Daarover is het Westen nu formeel. Toen Rusland dinsdagochtend meldde dat zo’n operatie aan de gang was, kreeg ...