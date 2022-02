Ruta del Sol: Italiaan Covi wint op steile kasseiklim, Herregodts verliest leiderstrui

De Italiaanse klimmer Alessandro Covi heeft de tweede rit in de Ruta del Sol aan zijn palmares toegevoegd. Op de steile slotklim in Alcalá la Real kon Miguel Angel Lopez de renner van UAE Team Emirates net niet volgen en werd tweede, Ivan Sosa legde beslag op plek drie. Covi neemt ook de leidersplaats in het algemeen klassement over van onze landgenoot Rune Herregodts.

Met zijn 150 kilometer was de tweede rit in de Ruta del Sol zeker niet de langste, maar ook zeker niet de makkelijkste met onderweg meer dan 3.000 hoogtemeters en aankomst bovenaan de Alcalá la Real (3,2 km aan 6,3% gemiddeld) met daarbij een steile slotkilometer met stroken tot 11,5 procent. In de laatste hectometers moesten de renners zelfs een soort Spaanse keitjes bedwingen: ideaal voor echte klimgeiten met een sterke punch zoals Yates, Lopez, Lutsenko en Haig. Voor Rune Herregodts leek het op dit parcours een mission impossible om zijn leiderstrui te behouden.

De Pool Kamil Malecki (Lotto Soudal) kreeg in de traditionele vroege ontsnapping het gezelschap van vier Spanjaarden: Diego Sevilla (EOLO – Kometa), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Jon Barrenetxea (Caja Rural) en Gotzon Martin (Euskaltel – Euskadi).

Het peloton hield er een gezapig tempo op na, maar had geleerd uit de fouten van de vorige etappe: de favorieten zouden zich geen twee dagen op rij verkijken op de vluchters. Met nog vijftig kilometer te gaan draaide het peloton de gas helemaal open en verdween de voorsprong van de vijf leiders als sneeuw voor de Spaanse zon.

#68RdS



?? Ritmo tranquilo en el pelotón, que ya afronta los 40 primeros kilómetros con una fuga y 4 minutos para ellos.



?? @pelayo_mayo pic.twitter.com/IuvnXrLY4x — Burgos BH (@BurgosBH) February 17, 2022

Op dertig kilometer van de streep, toen de echte finale begon met daarin drie beklimmingen, bedroeg het verschil amper één minuut. Als eerste kwamen de renners de Alto de Las Grajeras (8,1 km aan 3,6%) tegen, maar het bleef kalm.

De vluchters begonnen nog wel als eerste aan de Puerto del Castillo (6 km aan 4,6%), maar ze werden al snel bijgehaald door de grote groep. De top van de klim lag op zo’n zeven kilometer van de streep en vormde een prima springplank, maar er gebeurde helemaal niets. Bahrain – Victorious en Ineos Grenadiers controleerden en een voltallig peloton zette koers richting de zware slotklim.

Op de slotklim naar Alcalá la Real lag de snelheid al gauw te hoog voor Rune Herregodts. Hij zou zijn gele leiderstrui na één dag moeten afstaan. Meteen bij het opdraaien van de kasseitjes zette de Italiaan Alessandro Covi (UAE Team Emirates) een forse versnelling in. De Colombiaan Miguel Angel Lopez probeerde nog te pareren, maar niemand geraakte nog op het wiel van de sterke Italiaan. Ook in de eerste rit was Covi al de beste van het peloton en dat bewees hij vandaag opnieuw. Lopez werd tweede, zijn landgenoot Ivan Sosa derde. De jonge Steff Cras kwam als eerste Belg binnen op een knappe vijfde plaats. Covi wordt ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Uitslag - rit 2 Ruta del Sol

1. Alessandro Covi (ITA)

2. Miguel Angel Lopez (COL) +3”

3. Ivan Sosa (COL) +4”

4. Jack Haig (AUS) ‘’

5. Steff Cras +5”

6. Carlos Rodriguez (ESP) ‘’

7. Dries Devenyns ‘’

8. Domenico Pozzovivo (ITA) ‘’

9. Simon Clarke (AUS) ‘’

10. Christian Rodriguez (ESP) ‘’

Stand - Ruta del Sol

1. Alessandro Covi (ITA) 9:15:01

2. Ander Okamika (ESP) +5”

3. Ivan Sosa (COL) +10”

4. Dries Devenyns +11”

5. Simon Clarke (AUS) ‘’