Storm Eunice maakt producenten windenergie nerveus

Storm Eunice kan vrijdag ook de offshore windenergie stevig treffen. Netbeheerder Elia voorspelde donderdagmiddag dat maar liefst 1.551 megawatt – anderhalve kerncentrale – aan offshore windenergie kan wegvallen. Al kan het ook fors meer of minder zijn, en dàt kan een producent veel kosten.

‘Te’ is zelden goed, en dat geldt ook voor windturbines. Als de wind te hard blaast, moet een molen worden stilgelegd. Op die manier verdwijnt dus een stuk van de elektriciteitsproductie.

Volgens stroomhandelaar Matthias Detremmerie, van het bedrijf Elindus, wordt het vrijdag een spannende dag door het stormweer. ‘Technische problemen, zoals een black-out, daar vrees ik niet voor. Netbeheerder Elia heeft voldoende mogelijkheden om het verbruik goed te regelen, maar het probleem zit hem in de onvoorspelbaarheid, en dat kan veel geld kosten. We verwachten morgen wel wat kermis.’

Halve kerncentrale

Netbeheerder Elia maakt op haar site een voorspelling van alle elektriciteit die de komende dagen zal worden geproduceerd. Voor een gascentrale of een kerncentrale is dat eenvoudig. Die producenten beslissen zelf over hun productie. Maar voor zonne- en windenergie is dat anders, omdat je puur met voorspellingen op basis van het weer moet werken.

Donderdagmiddag zag het er naar uit dat vrijdag omstreeks 16.30 uur de offshore windparken plots 1.551 megawatt minder zouden produceren doordat een aantal turbines voor de veiligheid moeten worden stilgelegd. Dat is ongeveer evenveel als anderhalve kerncentrale produceert.

Detremmerie: ‘De markt voor de dag erop heeft zich daar nu op ingesteld. Maar Elia heeft het model daarnet vernieuwd, en nu is de verwachting dat er toch nog 500 megawatt méér geproduceerd zal worden. Dat overschot, of door de onvoorspelbaarheid van de wind misschien zelfs nog een groter overschot, ga je ergens kwijt moeten raken.’

‘Aan het buitenland zal dat vermoedelijk niet goed lukken. Het waait overal in Europa hard, en de capaciteit om te exporteren is ongeveer opgebruikt. Elia zal wellicht compenserende maatregelen moeten nemen, en proberen het verbruik te verhogen.’

Maar Elia doet dat niet gratis. ‘Voor die onbalans moet je als producent mee betalen. Als het over grote hoeveelheden gaat, loopt de prijs sterk op. Het kan zijn dat je als producent dan bijvoorbeeld 200 of zelfs 500 euro moet gaan betalen om één megawattuur aan elektriciteit te op het net te zetten.’

Coo

Dat extra verbruik zou er bijvoorbeeld kunnen komen doordat Elia aan Engie vraagt om water op te pompen in haar waterkrachtcentrale van Coo. Volgens Detremmerie zou ook Engie in dat scenario door Elia vergoed worden om het net mee in balans te houden.

Waarom legt een producent een turbine dan niet gewoon stil? Dat is volgens Detremmerie niet altijd eenvoudig. ‘Puur theoretisch zouden momenten met negatieve prijzen veel meer door flexibiliteit op windmolens kunnen geregeld worden. De afgelopen dagen zagen we nu en dan ook al negatieve prijzen. Er spelen meerdere effecten mee. Misschien werd de windstroom op voorhand verkocht aan een vaste prijs die rendabel genoeg is om een bepaald overschot in de kosten me te nemen. Of misschien hebben niet alle partijen de mogelijkheden en tools om op situaties die elke minuut veranderen, in te spelen.’