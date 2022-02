Overheid, families en banken scheuren broek aan FNG

Het faillissement van de retailholding FNG, dat morgen wordt uitgesproken, kost zowel de belastingbetaler, banken en bekende ondernemers een stevige duit.

FNG trekt morgenochtend naar de ondernemingsrechtbank om de boeken neer te leggen. Het zegt in een mededeling dat het niet in staat is de deadline van 30 september te halen tegen wanneer het 100 miljoen euro moet betalen aan de vroegere eigenaar van zijn webwinkel Ellos.

In augustus 2020 en volgend gingen al de Benelux-winkels van FNG failliet en verdwenen de meeste uithangborden (Miss Etam, Brantano, CKS, Ginger, Fred & Ginger...). Het Vlaamse JBC legde nog wel de hand op een deel van de kinderkleding terwijl het Duitse Deichmann een aantal Brantano-winkels omvormde tot VanHaren.

De topholding, FNG zelf, hoopte toen nog te kunnen doorstarten via zijn Zweedse webwinkel Ellos die grotendeels afgeschermd was van de traditionele schuldeisers van FNG, de banken en obligatiehouders. Tijdens de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lockdowns werden ecommerceplatformen zeer veel geld waard. Experts raamden de waarde van Ellos op 360 miljoen euro. De idee was om een deel van de aandelen van Ellos te verkopen via de beurs of aan een investeringsfonds en zo geld te hebben om te kunnen doorstarten.

Teveel ego’s

Maar in plaats van met bekwame spoed te handelen, volgde een maandenlang getouwtrek tussen de voormalige eigenaar van Ellos, Nordic Capital, die nog niet volledig betaald was en een reeks gefrustreerde bankiers die veel geld te goed hadden maar weinig troefkaarten in de hand. Van hun totale vordering van bijna 300 miljoen konden ze maar slechts 20 miljoen rechtstreeks verhalen op FNG. Voor die 20 miljoen hadden ze ook een waarborg van het Vlaams Gewest. Dit via Gigarant en PMV.

Een bemiddelaar probeerde in het najaar van 2020 maandenlang alle ego’s op een lijn te krijgen en steun te laten verlenen aan het doorstart- en beursplan van Ellos. Het bleek niet evident alle ego’s rond de tafel op één lijn te krijgen. De banken dreigden met een claim van 200 miljoen euro, de vroegere eigenaar van Ellos, Nordic Capital, zette dan weer druk via een arbitrageprocedure. Op de zijlijn stonden ook nog obligatiehouders die aan de Beneluxvennootschappen van FNG circa 70 miljoen hadden uitgeleend maar net zoals de banken weinig troefkaarten hadden.

Het duurde uiteindelijk tot april 2021, meer dan een jaar nadat FNG in de problemen kwam, vooraleer FNG tot een doorstart-akkoord kwam. Nordic Capital en FNG sloten een dading af waarbij Nordic vers geld op tafel legde die enkele brandjes bluste. De banken kregen hun 20 miljoen euro terug waardoor het Vlaams Gewest de waarborg niet zou moeten uitbetalen. FNG hield wat geld over voor zijn werkingskosten. FNG kreeg van Nordic Capital tot 30 september 2022 tijd om 100 miljoen terug te betalen door Ellos naar de beurs te brengen.

Kansen verkwanseld

Bij FNG zelf kwam het nog tot gekletter waarbij uitvoerend voorzitter Paul Lembrechts ontslag nam. Alain Hellebaut, de ceo van Maxi Toys, wierp zich op als de man die FNG ging redden maar het werd niets. Er was teveel tijd verkwanseld. Het einde van de lockdown, duwde de resultaten en waarde van Ellos fors omlaag.

Het is uitkijken wie de ondernemingsrechtbank als curatoren zal aanstellen. Mogelijk worden het dezelfde die het faillissement van Brantano afwikkelen. De curatoren zullen moeten proberen de aandelen in Ellos te gelde te maken. Nordic Capital behoort samen met internationale obligatiehouders tot bevoorrechte schuldeisers. Een groep Belgische obligatiehouders die geld uitleende aan de Benelux-takken en zich verenigd hebben rond advocaat Geert Lenssens, eisen circa 25 miljoen. De banken 200 miljoen.

Bij de grote verliezers zit ook de investeerder Jos Sluys die destijds sterk in FNG-stichter Dieter Penninckx en diens medevennoten Anja Maes en Manu Bracke geloofde. Ook Wouter Torfs, Emiel Lathouwers (ex-AS Adventure), Annie Vereecken en een tak van de familie Boone zit bij de gedupeerden. Net zoals het mezzanine-fonds dat de familie Claeys (ex-Roularta) opzette en het Vlaams overheidsfonds PMV. De overheid verliest wellicht 24,3 miljoen in dit verhaal.

Advocaat Geert Lenssens die obligatiehouders bijstaat, hoopt dat er vanuit het strafrechtelijk onderzoek naar de val van FNG, en vanuit de curatele nog geld gerecupereerd kan worden. Op het hoogtepunt was FNG goed voor een omzet van circa 600 miljoen euro en 3.000 medewerkers.