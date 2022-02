Europese coronakaart kleurt voor derde week op rij volledig donkerrood

Europa kleurt nog steeds volledig donkerrood op de Europese coronakaart. En dat voor de derde week op rij. Voor drie landen is er geen kleur omdat er te weinig informatie over beschikbaar is.

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) publiceert elke donderdag een landkaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal coronabesmettingen en het aantal positieve coronatesten van de voorbije veertien dagen. Sinds enkele weken wordt ook rekening gehouden met de vaccinatiegraad.

Voor de derde week op rij is de situatie in heel Europa eenvoudig samen te vatten: alle ingekleurde regio’s staan in het donkerrood. Voor België is dat zelfs al sinds 4 november het geval.

Strikt genomen kan er wel een uitzondering worden gemaakt voor het Franse overzeese departement Mayotte, voor de kust van Mozambique en Madagaskar. De eilandengroep is de voorbije week van rood naar oranje geëvolueerd.

Voorts zijn Portugal, Malta en Denemarken niet ingekleurd op de kaart, omdat ECDC niet over alle gegevens beschikt voor die landen.

Veranderingen

Woensdag kondigde België overigens soepelere regels aan voor wie naar België af- of terugreist. Zo moeten, onder anderen, reizigers die een coronapas hebben zich niet meer laten testen of in quarantaine gaan.

Wie ingeënt is met het Janssen-vaccin, kan op vrijwillige basis een tweede boosterprik krijgen. Dat is nodig voor wie in Duitsland of Frankrijk onder meer aan culturele activiteiten wil deelnemen.