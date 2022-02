Voormalige Brantanomoeder FNG nu ook failliet

De retailholding FNG, de voormalige holding boven Brantano en Fred & Ginger, legt nu ook de boeken neer. Het bedrijf verkeek vorig jaar de kans om nog iets te redden.

Een mogelijk faillissement van FNG hing al een tijdje in de lucht nadat het bedrijf vorig jaar de kans had gemist om zijn Scandinavische dochter Ellos naar de beurs te brengen of op een andere manier te gelde te maken. De holding maakt in een persbericht bekend dat het vrijdagochtend het faillissement zal aanvragen bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Voor de aandeelhouders en obligatiehouders van FNG en de diverse vennootschappen was de kans om nog veel te recupereren hoe dan ook klein. Maar toch belooft dit faillissement nog een lange staart te krijgen. De curatoren die aangesteld zullen worden, kunnen zich verwachten aan claims van diverse partijen.

Bij de bevoorrechte schuldeisers is er in de eerste plaats het fonds Nordic Capital maar ook het Vlaams overheidsfonds PMV en familiale investeerders zoals Jos Sluys en Wouter Torfs zijn bij de gedupeerden. FNG was tot aan de val van zijn Benelux-winkels de grootste Belgische modeverdeler. Het bedrijf werd opgericht door Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke.

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar het faillissement van de Benelux-activiteiten in Mechelen. Dat onderzoek is in handen van Theo Byl.