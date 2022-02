Wereldwijde verkoop elektrische auto’s verdubbeld ondanks bevoorradingsproblemen

In 2021 werden wereldwijd 6,6 miljoen elektrische auto’s verkocht, goed voor bijna 9 procent van de wereldwijde automarkt. Een verdubbeling tegenover 2020 en meer dan een verdrievoudigingtegenover twee jaar geleden. Dat meldt het International Energy Agency (IEA) in haar rapport.

In 2012 werden er 130.000 elektrische auto’s (EV’s) verkocht. Vandaag zijn er dat evenveel in een week tijd. De groei was vooral de laatste drie jaar opmerkelijk, op het moment dat de markt voor conventionele auto’s door de wereldwijde pandemie begon te krimpen en de fabrikanten worstelden met een schaarse toelevering van onderdelen. De volledige nettogroei van de wereldwijde autoverkoop in 2021 is te danken aan elektrische auto’s.

Conventionele SUV’s

Volgens het IEA rijden er nu ongeveer 16 miljoen elektrische auto’s op de weg. Wereldwijd. Zij verbruiken ruwweg 30 terawattuur elektriciteit per jaar, het equivalent van het hele elektriciteitsverbruik van Ierland. Elektrische auto’s haalden het olieverbruik en de CO2-uitstoot in 2021 naar omlaag, maar deze voordelen werden tenietgedaan door de parallelle stijging van de verkoop van conventionele SUV’s. Als SUV’s samen een land zouden vormen, zouden ze in 2021 de zesde plaats in de wereld innemen, wat absolute emissies betreft, met een uitstoot van meer dan 900 miljoen ton CO2.

China grootste afnemer

China voerde in 2021 de wereldwijde groei aan met een verkoop van 3,4 miljoen elektrische wagens, een verdrievoudiging tegenover 2019 (1,1 miljoen). Er werden in China in 2021 meer wagens verkocht dan in de hele wereld in 2020. Een van de factoren van de sterk groeiende Chinese markt is dat Peking de subsidies voor elektrische auto’s heeft verlengd. Een andere factor is de uitbreiding van het aanbod van kleine elektrische auto’s: de piepkleine Wuling Hongguang Mini komt niet in aanmerking voor subsidies, maar was in 2021 een van de best verkochte modellen in China, voor de Tesla Model 3. Het model (20 kW, 100 km/u, rijbereik 170 km) kost in China nog geen 6.000 euro. Er zijn er net geen 400.000 exemplaren van verkocht. Een derde factor zijn de aanhoudende voorkeursbehandelingen voor elektrische auto’s op lokaal niveau.

In Europa steeg de verkoop vorig jaar met 70 procent, waarvan de helft plug-inhybrides. De sterke stijging was deels te danken aan de CO2-emissienormen en een verhoging van de aankoopsubsidies voor EV’s in de meeste grote Europese markten. In totaal waren de EV’s in 2021 goed voor 17 procent van de totale Europese verkoop, maar met grote regionale verschillen: In Noorwegen maakten EV’s 72 procent van het aantal verkochte wagens uit. In Nederland was dat 30 procent en in Duitsland 25 procent. In het VK en Frankrijk ligt het cijfer rond 15 procent, in Italië 8,8 procent en in Spanje 6,5 procent.

In de VS werden vorig jaar meer dan een half miljoen EV’s verkocht. Meer dan een verdubbeling tegenover 2020. Tesla blijft hier de grootste speler, goed voor meer dan de helft van de verkochte EV’s. Maar het marktaandeel van Tesla zakt door het aanbod van nieuwe spelers.

China, Europa en de VS zijn goed voor ongeveer twee derde van de totale automarkt, maar vormen 90 procent van de verkoop van elektrische auto’s. In de meeste andere landen vertegenwoordigen EV’s minder dan 2 procent van de totale verkoop: Brazilië, India en Indonesië zitten nog steeds onder de 1 procent. Ook in Japan blijft het jaarlijkse aandeel onder de 1 procent.

België: EV’s niet meer marginaal

In België werden in 2021 392.769 nieuwe personenwagens ingeschreven, waarvan 22.774 volledig elektrisch: dat is een marktaandeel van 5,8 procent. In 2020 was dit 3,4 procent, in 2019 1,6 procent.

Duurdere onderdelen

De toekomst ziet er voor elektrische wagens rooskleurig uit, maar de sector wordt geconfronteerd met stijgende prijzen voor bulkmaterialen voor de hele auto-industrie. Zo werd staal in 2021 tweemaal zo duur, aluminium 70 procent en koper meer dan 30 procent duurder. Dit heeft gevolgen voor zowel de conventionele wagens als de EV’s. Voor elektrische wagens komen daar nog moeilijkheden met de productie van batterijen bij: de prijs van lithiumcarbonaat steeg met 150 procent, grafiet met 15 procent en nikkel met een kwart.

Bron: International Energy Agency, data op basis van aantal personenwagens en lichte bedrijfswagens