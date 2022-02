Een eetstoornis gaat vooral niet over eten

Valerie Verhulst is huisarts, ze heeft een autismespectrumstoornis én ze kampt met een eetstoornis. En met dat laatste is ze vandaag lang niet de enige. De coronapandemie heeft het aantal eetstoornissen de hoogte in gejaagd, en dat leidt tot ongeziene wachtlijsten.





Onze collega Sarah Vankersschaever kampeerde een week in het Centrum voor Eetstoornissen aan het UZ Gent en leerde dat er nog heel veel misvattingen bestaan over eetstoornissen. Samen met Valerie Verhulst wil ze die in deze podcast de wereld uit helpen.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Gast Valerie Verhulst | Journalist Sarah Vankersschaever | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Marjan Justaert, Marie Garré | Audioproductie Benjamin Hertoghs | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.