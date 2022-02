Jacht geopend op witte haai na dodelijke aanval in Sydney

Aan de Australische oostkust wordt volop gejaagd op een witte haai die woensdag een zwemmer heeft aangevallen en gedood. Verschillende stranden in Sydney werden ondertussen gesloten.

Drones en drumline-technologie worden aan de kust van Sydney ingezet om een agressieve haai te vangen. Het dier viel op woensdag voor de ogen van enkele bijstaanders een 35-jarige man aan die voor de wijk Little Bay aan het zwemmen was. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de haai had al catastrofale verwondingen toegediend. Het incident zorgde voor een grote schok bij de lokale bevolking, want het was bijna zestig jaar geleden dat er nog een dodelijke aanval plaatsvond.

Volgens marinebiologen zou het om een witte haai gaan van minstens drie meter lang. Lokale instanties proberen het dier met man en macht te pakken te krijgen. Boten en drones speuren het water af en zes verschillende drumlines werden opgezet. Die maken gebruik van grote haken met aas waar haaien zich in vastbijten, om ze daarna in een dieper deel van de oceaan weer vrij te laten. Het gebruik van drumlinesis controversieel: vastzittende haaien overlijden vaak voordat ze weer vrijgelaten kunnen worden en ook andere zeedieren trappen in de val. De witte haai staat bovendien geregistreerd als een kwetsbare soort, maar één stap verwijderd van een bedreigde diersoort.

Een bordje waarschuwt zwemmers om niet de zee in te gaan, door het dreigende gevaar van haaien. Foto: AFP

13 gesloten stranden

Rondom Sydney zijn 13 stranden tijdelijk gesloten voor het publiek, waaronder ook het bekende Bondi Beach. Autoriteiten raden aan om uit het water te blijven. Dat is lastig, want het is er zomer, en de temperatuur hangt rond de 30 graden. ‘Een paar dwaze surfers gaan er nog steeds op uit en nemen het risico, maar de meesten van ons wachten af en blijven gewoon uit het water tot de haaien weg zijn,’ vertelde, Karen Romalis, een inwoner van Sydney, aan Reuters.

Een zwemwedstrijd voor het goede doel in de oceaan werd ondertussen ook uitgesteld, uit respect voor de familie en vrienden van het slachtoffer.