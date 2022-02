Eerste confrontatie tussen familie en daders bij reconstructie moord David Polfliet ‘emotioneel erg zwaar’

De reconstructie van de moord op de 42-jarige David Polfliet in Beveren is emotioneel heel moeilijk voor de vader en broer van het slachtoffer, die er aanwezig zijn. Dat zegt hun advocaat Thomas Gillis.

In de zaak van de moord op de 42-jarige David Polfliet in Beveren in maart vorig jaar is deze voormiddag gestart met de reconstructie. Die moet de rol van de drie verdachten uitklaren. Volgens de verdediging van de jongens, die allen minderjarig waren op het moment van de feiten, is er geen sprake van homohaat.

Het lichaam van David Polfliet uit Sint-Niklaas werd op zaterdag 6 maart 2021 gevonden in een park naast een spoorlijn in Beveren. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp voor homoseksuele en biseksuele mannen Grindr naar het park gelokt door drie minderjarige verdachten.

Het ging om een 17-jarige uit Antwerpen, een 17-jarige uit de Beverse deelgemeente Verrebroek en een 16-jarige uit de Beverse deelgemeente Kieldrecht. Ze gaven zich na de feiten aan bij de politie. De jeugdrechters in Antwerpen en Dendermonde beslisten om hen in Everberg te plaatsen. Daarna werden ze in andere instellingen geplaatst. De 16-jarige verdachte ontsnapte in september uit de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling in Wingene en werd later opgepakt in een hotel in Blankenberge. De twee 17-jarigen zijn intussen meerderjarig.

Geen moordplannen

De tieners verklaarden dat ze het slachtoffer wilden bestelen maar dat ze geen moordplannen hadden. David Polfliet zou volgens de autopsie doodgebloed zijn na een messteek in het dijbeen, maar die informatie is nog niet bevestigd door het Oost-Vlaamse parket. Het parket benadrukte eerder wel dat het motief voor de feiten onderzocht wordt en dat het nog niet vaststaat of er sprake was van homohaat. De reconstructie in het park moet duidelijkheid brengen over de rol van de drie verdachten.

De verdediging van de drie verdachten betwist dat er sprake was van een haatmotief wegens seksuele geaardheid. ‘Het heeft niets te maken met homohaat. Mijn cliënt beseft wel dat de feiten echt niet kunnen en hij heeft heel veel spijt’, zegt advocaat Kjell Verleysen, die optreedt voor de jongen uit Verrebroek. Volgens Dirk De Maerschalck, de advocaat van de jongste verdachte, ging het om een uit de hand gelopen geval van ‘pedojagen’. De advocaat vroeg eerder aan de jeugdrechter om zijn cliënt niet uit handen te geven, omdat hij in het jeugdrecht beter opgevolgd en begeleid zou kunnen worden.

Het openbaar ministerie heeft aan de jeugdrechter in Dendermonde gevraagd om de twee Oost-Vlaamse verdachten uit handen te geven. Als dat gebeurt, kunnen ze vervolgd worden voor een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank of voor het hof van assisen. Dat laatste is het geval voor een niet-correctionaliseerbare misdaad als moord, waarbij de (op het moment van de feiten) minderjarige maximaal dertig jaar cel kan krijgen. Voor de feiten in Beveren is moord de voorlopige kwalificatie van de feiten, maar na de reconstructie kan dat nog aangepast worden. De uitspraak over de uithandengeving valt op 24 februari.