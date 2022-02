Wat moet u weten in het debat over de kernuitstap

De federale regering besliste eind december om voorlopig door te zetten met de volledige kernuitstap. De finale knoop zou op 18 maart worden doorgehakt, maar de afspraken die in december gemaakt zijn, staan tochweer ter discussie, nu ook CD&V en Open VLD opschuiven naar plan B.

Blijft het licht branden zonder kerncentrales? Redacteur Wim Winckelmans zocht het dit najaar uit. De conclusie? Kernenergie is maar een klein deel van de enorme uitdaging waar de energiesector voor staat. Tegen 2050 moeten we niet alleen de elektriciteitsbevoorrading, maar ook de industrie, het vervoer, het wonen, de landbouw, enzovoort klimaatneutraal maken. Daarbij verdwijnt de discussie over twee centrales naar de marge. Lees ook 30/09/2021 Reeks | Blijft het licht branden zonder kerncentrales?

Een perfecte oplossing is er niet meer, maar federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) acht de onzekerheid bij het langer openhouden van de twee jongste kern­centrales groter dan bij een volledige sluiting, zo bleek uit haar rapport met de verschillende scenario’s. Daarom bepleit ze de sluiting van alle kerncentrales.

Moeten we niet beter radicaal af van kernenergie als we de groene omslag willen maken? Of vormt kernenergie net een deel van de oplossing in de strijd tegen klimaatverandering? Redacteurs Pascal Sertyn en Lisa De Bode fileren alle argumenten pro en contra kernenergie in onze podcast Groot gelijk. Zonder taboes.

In het pleidooi van de werkgeversorganisaties om twee kerncentrales langer open te houden, wordt verwezen naar een rapport van de nucleaire waakhond Fanc om aan te tonen dat een verlenging van twee centrales technisch nog mogelijk is. In het rapport staat ook het verslag van een ontmoeting met de top van Engie/Electrabel, waaruit de werkgevers begrijpen dat er nog een waterkans is om de centrales te verlengen, wat het bedrijf zelf overigens blijft ontkennen.

