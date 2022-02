De koninklijke familie is woensdagmorgen samengekomen om de jaarlijkse eucharistieviering ter herdenking van de overleden familieleden bij te wonen. Ook prinses Delphine was aanwezig waardoor er heel wat belangstelling was voor de vorstelijke ontmoeting. Het is niet de eerste keer dat de prinses een officiële activiteit van het koningshuis bijwoont, maar het kwam nog niet voor dat zij en koning Albert samen aanwezig waren.