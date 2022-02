Voortvluchtige drugskoning Flor Bressers opgepakt in Zwitserland

‘Bongoking’, ‘Vingerknipper’, ‘Universitair’. Allemaal bijnamen voor een en dezelfde man. Flor Bressers (35), de meest gezocht drugscrimineel van het land, is vannacht in Zwitserland opgepakt. Dat werd aan De Standaard bevestigd.

Bressers werd volgens onze informatie opgepakt in een appartement in Zürich, samen met zijn vrouw en kind. Hij zou daar onder een valse naam hebben geleefd. Hij bood geen verzet. Sinds mei vorig jaar staat hij op de lijst met ‘Most wanted’-criminelen van de federale politie. In het criminele milieu staat hij bekend als ‘De Lange’ of ‘De Universitair’, omdat hij een universitair diploma in de criminologie zou hebben behaald.

Bressers, uit Lommel, groeide de jongste jaren uit tot een grote naam in het drugsmilieu. Misschien zelfs de allergrootste. Geen parket of politiedienst in dit land die Bressers niet zocht. Zijn organisatie smokkelde de voorbije jaren tonnen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa.

Hij heeft volgens de speurders connecties met de grote drugsbaronnen in Zuid-Amerika en de Nederlandse misdaadorganisaties die de coke bestellen.

Dankzij het kraken van de berichtendienst Encrochat – de voorganger van Sky ECC – kwam de rol van Bressers aan het licht. Onder meer in het megadrugsdossier rond Kriva Rochem, een Antwerps bedrijf gespecialiseerd in de ontzilting van zeewater dat gebruikt werd als dekmantel voor de smokkel van minstens 3,2 ton cocaïne.

Politie en justitie slaagden erin om de berichten tussen ‘Bongoking’, de schuilnaam van Bressers, en zijn criminele handlangers te ontcijferen. Toen pas werd duidelijk hoe groot Flor Bressers in het milieu was geworden. Door operatie Sky ECC werd dat de voorbije maanden alleen maar bevestigd. Bressers is daarom al meer dan een jaar de meest gezochte crimineel van ons land.

‘Maandenlange klopjacht’

Het Antwerpse parket bevestigt de arrestatie. ‘Na de publicatie op de websites Belgium’s Most Wanted en Europe’s Most Wanted door Europol hebben eenheden van de Federale Gerechtelijke Politie samen met het Belgische Fast (Fugitive Active Search Team) en enkele andere Europese Fast-eenheden de actieve opsporing opgestart’, zegt woordvoerder Kristof Aerts.

‘Gisteravond kon de voortvluchtige man in Zwitserland gearresteerd worden. De arrestatie, uitgevoerd door speciale eenheden en met bijstand van andere Zwitserse politiediensten, is het resultaat van een maandenlange intensieve klopjacht. Daarbij werd nauw samengewerkt tussen het federaal parket, het parket-generaal van Antwerpen, het parket van Antwerpen en de verschillende diensten van de federale gerechtelijke politie.’ België zal de uitlevering van Bressers vragen aan de Zwitserse autoriteiten.

Snoeischaar

Het opsporingsbericht dat het parket van Antwerpen in 2021 over hem had verspreid, heeft betrekking op een veroordeling die Bressers opliep in 2020. Het hof van beroep veroordeelde de 35-jarige ‘Universitair’ toen tot vier jaar gevangenisstraf omdat hij in 2016 een andere drugscrimineel liet gijzelen en mishandelen.

Bressers staat bekend als zeer gewelddadig. In Limburg werd hij ooit vervolgd omdat hij de vingers van een Nederlandse gangster zou hebben afgeknipt met een snoeischaar, maar voor die feiten werd hij uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij hield er de bijnaam ‘De Vingerknipper’ aan over.

De speurders hebben hem de voorbije jaren overal gezocht, tot in Dubai en de Seychellen toe. Nu is hij dus opgedoken in Zwitserland. Toeval of niet: Bas K., de financiële rechterhand van Bressers, werd in oktober vorig jaar opgepakt op de luchthaven van Genève.