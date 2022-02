Frankrijk en Europese partners kiezen voor ‘gecoördineerde terugtrekking’ uit Mali

De laatste 2.400 Franse militairen zullen het Afrikaanse land Mali de komende maanden verlaten. De gecontroleerde terugtrekking gaat uit van een nieuw Europees-Afrikaanse relatie op gelijke voet.

De voorwaarden om met Europese landen en ook Canada verder actief te zijn in Mali, zijn niet langer vervuld. Dat maakte de Franse president vanmorgen bekend op een persconferentie in Parijs. Na onderhandelingen op woensdagavond tussen Europese en Afrikaanse partners trekt Macron de stekker uit een missie waarin Frankrijk sinds 2013 het voortouw nam. Van noord naar zuid gaat Macron nu basissen opdoeken. Daarmee moeten alle 2.400 Franse militairen het land uit zijn binnen vier tot zes maanden.

‘We trokken naar de Sahel om er de dreiging van jihadisme te bestrijden. Bovendien was dat op vraag van Mali zelf’, zegt Macron. Maar vandaag liggen de kaarten anders, vindt hij. ‘De dreiging van jihadisme is ferm teruggedrongen en ook Mali is niet langer vragende partij voor Franse aanwezigheid’, aldus het Franse staatshoofd. Om te tonen hoe gedragen zijn beslissing was, werd hij geflankeerd door de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de voorzitter van de Afrikaanse Unie Macky Sall en voorzitter van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) Nana Akufo-Addo. Al beperkte die rol van de laatste drie zich vooral tot Macron bijspringen en jaknikken.

Gecontroleerd

Tegelijk hamert Macron erop dat Europa en Afrika wel gemeenschappelijke belangen hebben. De strijd tegen terreur blijft voor beide continenten belangrijk, maar neemt nu andere vormen aan.

De Franse president heeft enkele nieuwe richtlijnen uitgezet voor de nieuwe relatie. Bij die nieuwe aanpak moet Mali zich meer op de buurlanden richten voor hulp. ‘Terreur gaat over landsgrenzen. Een goede regionale structuur is daarom belangrijk’, aldus Macron. Ten tweede ziet hij een rol weggelegd voor de inwoners van het land zelf. De loutere focus op veiligheid verandert vandaag voor Frankrijk. Met goed onderwijs, een goede economie en de rechtsstaat is volgens hem de voedingsbodem voor terreur al grotendeels ontnomen.

v.l.n.r. Charles Michel (Voorzitter Europese Raad), Macky Sall (Voorzitter Afrikaanse Unie), Emmanuel Macron (President Frankrijk) en Nana Akufo-Addo (Voorzitter Ecowas) Foto: EPA-EFE

Militaire steun kan nog, volgens Macrons derde pijler, ‘maar enkel op vraag van het land zelf’. Afgaand op de voorbeelden van militaire steun, zijn Franse soldaten richting Mali uitgesloten. Zo spreekt hij over opleidingen, militair materiaal en ondersteuning bij specifieke antiterreuracties. In grote nood zijn er nog steeds VN-troepen aanwezig in Mali. ‘Die zorgen mee voor stabiliteit’, zo klinkt het unisono op de persconferentie.

Zo dadelijk start een Europees-Afrikaanse top in Brussel die zich verder over de relaties tussen de twee landen buigt. Op de persconferentie werd dan ook meermaals naar de topvergadering verwezen. Deze namiddag bespreken de leiders er de Europees-Afrikaanse relaties, hoe ze die op gelijke voet krijgen en hoe ze samen aan duurzaamheid kunnen werken. De beslissing om weg te gaan uit Mali ligt volgens Macron helemaal in de geest van de EU-Afrika-top waarin gelijkwaardigheid centraal staat.

Kalifaat en terreurstaat

Macron blikt positief terug op de Franse aanwezigheid in Mali. Op de vraag of hij het ziet als een ‘falen’, zegt hij: ‘die woorden zou ik absoluut niet in de mond nemen’. Hij schetst de situatie waarin Frankrijk niet zou ingegrepen hebben. ‘Dan was Mali uit elkaar gevallen en was het nu een Kalifaat, of nog erger: een terreurstaat.’ Bovendien vindt Macron dat hij het land stabieler achterlaat dan bij aankomst. ‘Het leger is er op vooruit gegaan. We hebben er succesvol terreur aangepakt’, zo meent hij. Frankrijk was er sinds 2013 actief. Het was Macrons voorganger, Francois Hollande, die de Franse aanwezigheid in Mali het leven inblies.

De laatste tijd waren er signalen dat de Europese aanwezigheid in Mali op z’n laatste benen liep. Ook in ons land brokkelde de animo af om er verder actief te zijn. Dinsdag communiceerde ons land nog dat we de 250 beloofde nieuwe militairen in Mali toch niet zouden sturen.