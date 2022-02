Olympisch kampioen Nils van der Poel vergelijkt Spelen in China met die in Nazi-Duitsland: ‘Buitengewoon onverantwoord’

De Zweedse topschaatser Nils van der Poel heeft zich in de krant Aftonbladet kritisch uitgelaten over het Chinese regime. Dat had de Spelen nooit mogen organiseren, vindt de tweevoudige olympische kampioen.

Nu Van der Poel de Spelen heeft verlaten, kan hij meer vrijuit spreken over de Chinese organisatie: ‘Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het buitengewoon onverantwoord om de Spelen aan een land toe te wijzen dat de mensenrechten schendt, zoals daar duidelijk het geval is. Maar ik denk niet dat ik er verder te veel over moet zeggen, want we hebben nog een ploeg in China’, blijft de schaatser voorzichtig.

Verder trekt Van der Poel parallellen naar de Zomerspelen in 1936 in Berlijn, net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. ‘De Olympische Spelen zijn een fantastisch sportevenement. Het verenigt mensen uit de hele wereld en landen ontmoeten elkaar. Maar dat is ook wat Hitler deed voor hij Polen binnenviel en wat Rusland deed voor het Oekraïne binnenviel. (de Russen annexeerden de Krim vlak na de Winterspelen van Sotsji in 2014, red.)’

De schaatser kwam eerder al in het nieuws nadat hij zijn Nederlandse concurrenten van corruptie had beschuldigd. Zij zouden gelobbyd hebben voor zo hard mogelijk ijs in Peking. ‘Het grootste schandaal in onze sport’, aldus Van der Poel.