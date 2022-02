Meylemans bij terugkeer op Belgische bodem: ‘Hopelijk derde keer goede keer in Milaan 2026’

Skeletoni Kim Meylemans en snowboardster Evy Poppe zijn woensdagnamiddag geland op Brussels Airport na hun Winterspelen in Peking.

Meylemans kijkt met gemengde gevoelens terug op haar tweede Olympische Spelen. Ze is trots, ook al waren het ‘zeker geen fijne spelen’, zoals ze zelf zegt. De 17-jarige Poppe houdt aan haar debuut op de Winterspelen alleen maar een goed gevoel over.

Toch trots

Het was voor Meylemans een hartelijk weerzien met de familie en de hond. De skeletoni is blij terug te zijn nadat ze in Peking niet gespaard bleef van pech. Eerst moest ze na een positieve coronatest in isolatie, daarna liep ze een scheur in de hamstrings op. Daardoor bleef ze steken op een 18de plaats. ‘Toch ben ik trots’, verklaart ze in de aankomsthal van de luchthaven in een video-interview met Belga. ‘Trots op die eerste run, een zesde plaats, en trots dat ik zo diep ben gegaan dat die scheur groter geworden is. Ik heb er echt alles aan gedaan.’

De 25-jarige Limburgse hoopt op meer geluk tijdens de Olympische Winterspelen van Milaan in 2026. ‘Derde keer goede keer zeggen ze. Maar we gaan het jaar per jaar bekijken, hyperfocus op de Spelen heeft niet gewerkt voor mij.’ Zowel in Pyeongchang in 2018 als nu in Peking kon ze de verwachtingen niet inlossen. ‘Het zal zijn tijd nodig hebben om het allemaal te laten bezinken. Ik ga de komende weken rusten en me verschuilen voor de wereld.’

Snowboardster Evy Poppe komt aan op de luchthaven van Zaventem Foto: BELGA

Ook Evy Poppe gaat enkele dagen rusten, maar veel gaat het niet zijn, want ze heeft nog drie wereldbekerwedstrijden in maart op haar programma staan. Ze kijkt ook al verder en droomt nu al van Milaan 2026. ‘Door alles wat ik nu gezien heb, heb ik nog meer zin gekregen om er weer in te vliegen’, stelt een enthousiaste Poppe, die duidelijk de smaak van de Olympische Spelen te pakken heeft.