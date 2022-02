Jill Peeters keert terug als weervrouw: ‘Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen’

Jill Peeters (46) keert na twee jaar terug als weervrouw op VTM. Maar ditmaal met een missie: ‘Mensen de complexiteit van de klimaatverandering helder uitleggen.’ Dat zegt ze in Het Laatste Nieuws.

Peeters kondigde in 2019 haar afscheid aan na negentien jaren als weervrouw bij VTM, om zich meer te focussen op het debat rond klimaatopwarming. Vorig najaar was ze het gezicht van de vijfdelige documentaire Wat houdt ons tegen op Canvas. Maar maandag maakt Peeters dus haar comeback op het kleine scherm.

‘En toen kwam Pepinster.’ Daar ligt de kiem voor de terugkeer van Peeters als weervrouw, vertelt ze in Het Laatste Nieuws. ‘Ik was daar écht niet goed van. Toen wist ik: ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik moet iéts doen. Als het mijn talent is om het weerbericht te presenteren en de complexiteit van het weersysteem helder uit te leggen, dan moet ik dat ook gebruiken om de mensen erop te wijzen hoe verstoord dat systeem is. En dan denk ik: het weerbericht is een makkelijke binnenkomer om het met mensen over klimaat te hebben.’