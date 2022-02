Stormweer veroorzaakt rukwinden tot 110 kilometer per uur, huis in aanbouw zakt in elkaar als kaartenhuisje

Het KMI waarschuwt voor onstuimig weer vandaag en de komende dagen, met rukwinden tot 110 kilometer per uur. Het noodnummer 1722 voor storm- en waterschade is geactiveerd. Door de hevige wind tijdens de doortocht van storm Dudley is woensdagavond al een woning ingestort in Wetteren. Het gaat om een huis dat in aanbouw was.

Een hevige windstoot nestelde zich onder het dak in Wetteren, waarna zowel het dak als de muren het begaven. Het huis zakte als een kaartenhuisje in elkaar. Ook het dak van de aanpalende woning liep daarbij schade op.

Door het stormweer is afgelopen nacht ook een zeer hoge populier op de E313 gevallen. De snelweg ter hoogte van het complex 26bis Industrie Zolder-Lummen was daardoor in de richting van Hasselt een tijdlang volledig versperd. In de staart van de file gebeurde nog een ongeluk, zo is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. Omstreeks 4 uur was de rijbaan weer volledig open. Voor de ochtendspits veroorzaakte de omgevallen boom geen hinder meer.

De oorzaak van het verwachte onstuimige weer is een actieve straalstroom op de Atlantische Oceaan, die het weerbeeld in West-Europa bepaalt. ‘Deze straalstroom is zeer actief en voert lagedrukgebieden aan’, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

‘Tegen donderdag en vrijdag schuift die straalstroom op richting het Verenigd Koninkrijk en daar zullen zich twee lagedrukgebieden ontwikkelen. Op dit moment is er nog weinig consensus in de weermodellen over de intensiteit van de windstoten in ons land, maar die zouden zeker kunnen oplopen tot 100 of 120 kilometer per uur aan de Belgische en Nederlandse kust, en mogelijk ook in het binnenland.’

Storm Dudley veroorzaakt ook in Duitsland problemen. In Berlijn heeft de brandweer het druk met omgewaaide bomen en losse dakpannen door Ylenia, zoals de storm in Duitsland genoemd wordt. Er zijn geen meldingen van gewonden. Wel werd rond 2.30 uur de noodtoestand uitgeroepen, omdat de brandweer zowat veertig tot vijftig missies tegelijkertijd uit moest voeren.

Het Duitse treinverkeer ondervindt problemen door de storm, meldt spoorbedrijf Deutsche Bahn. Op meerdere trajecten rijden donderdagochtend geen treinen. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft wegens de storm uit voorzorg zeker twintig vluchten geannuleerd. Het gaat om vliegtuigen die zouden vertrekken vanuit Berlijn, Hamburg, München en Frankfurt.