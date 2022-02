Weerbericht | Wind gaat nog niet liggen

Donderdag wordt een vrij zonnige dag met vooral over het oosten wat meer wolkenvelden en ten zuiden van Samber en Maas nog wat regen. Tegen de avond trekt er vanuit het westen een neerslagzone over met soms buiige regen. Het blijft winderig met een vrij krachtige, aan zee krachtige, westenwind die tegen de avond krimpt naar zuidwest.

Het KMI verwacht nog windstoten van 60 tot 70 km/u. De maxima halen zowat 7 graden op de hoogste toppen tot 10 à 11 graden elders.

Donderdagnacht trekt de neerslagzone weg en wordt het een tijd droog. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen. De wind neemt tijdelijk in kracht af en wordt matig en aan zee vrij krachtig uit zuidwest. Tegen het einde van de nacht wakkert de wind alweer aan vanuit het zuiden en wordt meestal vrij krachtig. De minima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee.

Vrijdagochtend wordt het winderig met veel bewolking en perioden van regen. In de namiddag zijn er opklaringen mogelijk, maar het weer wordt onstabieler met een toenemende wind. In het westen van het land wordt de zuidwestenwind in de namiddag zeer krachtig in het binnenland en zelfs stormachtig aan zee. Er zijn rukwinden in de namiddag en vroege avond mogelijk tussen 100 en 110 km/u of aan zee 120 km/u of nog wat meer. Elders waait de wind meestal krachtig met rukwinden tussen 90 en 100 km/u. De maxima liggen vrij hoog, tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden.

Zaterdagochtend wordt het zonnig en droog. Het is tijdelijk wat rustiger. Na de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen en vooral tegen de avond gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt opnieuw toe en wordt meestal vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee. De maxima liggen tussen 5 graden in de hoge Ardennen en 8 of 9 graden in de lage gebieden van het land.

Zondag wordt het opnieuw winderig met buien of perioden van regen. Tussendoor zijn er enkele schuchtere opklaringen mogelijk. Het wordt weer zacht met maxima tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 12 graden in het centrum.