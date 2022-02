Dodentol van zware regenval Brazilië loopt op tot 94

Na aardverschuivingen en overstromingen door hevige regenval is het dodental in de stad Petrópolis opgelopen tot zeker 94 waarvan acht kinderen. Dat blijkt woensdag (lokale tijd) uit een verklaring van de regering van de deelstaat.

Het Braziliaanse Petrópolis ligt er sinds dinsdag gehavend bij. De stad ten noorden van Rio de Janeiro lag die dag recht op het pad van een enorme zondvloed. Volgens de meteorologische omroep Climatempo viel dinsdag in zes uur meer regen dan voor de hele maand februari was verwacht. Hellingen gleden weg, auto’s werden meegesleurd door de watermassa’s en wegen raakten versperd. ‘De situatie is net als een oorlog … Auto’s hangen aan palen, auto’s liggen er omgekeerd bij, veel modder en water’, zei Cláudio Castro, de gouverneur van de staat Rio de Janeiro waar Petrópolis deel van uitmaakt.

Drie dagen van rouw

De zondvloed eiste al zeker 94 doden, waaronder acht kinderen. Burgemeester Rubens Bomtempo vermoedt dat nummer nog zal stijgen de komende dagen aangezien er nog tal van vermisten zijn. Tweeëntwintig mensen werden al levend teruggevonden.

Er zijn honderden brandweerlieden en politieagenten ingezet. ‘Onze taak is nu om het leven in de stad weer op gang te brengen’, aldus Castro. ‘We hebben teams en machines gemobiliseerd en zullen alles doen wat nodig is om de stad weer op te bouwen en de pijn van de families van de slachtoffers te verzachten.’

Het stadhuis van Petrópolis heeft drie dagen van rouw afgekondigd. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die op reis is naar Rusland, zei op Twitter dat hij zijn ministers opdroeg onmiddellijke steun te verlenen aan de getroffenen. ‘Moge God de familieleden van de slachtoffers troosten’, schreef hij ook nog.

Een man red een hond uit de ravage. Foto: EPA-EFE