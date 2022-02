Bulgaars Europarlementslid brengt nazigroet in Europees Parlement

Het Bulgaarse nationalistisch Europarlementslid Angel Dzhambazki heeft woensdag een nazigroet gebracht in de vergaderzaal van het Europees Parlement in Straatsburg. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola heeft het gebaar veroordeeld en mogelijk volgt een sanctie.

Na te hebben gesproken tijdens een debat over de rechtsstaat in Polen en Hongarije, draaide Angel Dzhambazki, van de conservatieve ECR-fractie, zich om en strekte hij zijn rechterarm een paar seconden voor zich uit terwijl hij de trap opliep die naar de uitgang van de vergaderzaal leidt.

‘We zullen nooit toestaan dat u ons zegt wat wij moeten doen en zeggen. Lang leve Bulgarije, Hongarije, Orban, Fidesz en het Europa van de natiestaten’, verklaarde Dzhambazki tijdens zijn speech.

Op Twitter kwalificeerde hij later het arrest van het Europees Hof van Justitie, dat woensdag het beroep van Polen en Hongarije tegen het rechtsstaatmechanisme verwierp, als gruwel.

Parce qu'il a défendu l'état de droit en ????, @sandrogozi s'est fait insulter par l'eurodéputé @djambazki, qui a quitté l'hémicycle en faisant un scandaleux salut nazi.



Tu as tout notre soutien Sandro.



Nous demandons à Mme Metsola, @EP_President, d'agir. pic.twitter.com/rIXrbB5wO1 — Renaissance (@Renaissance_UE) February 16, 2022

‘Een fascistische groet in het Europees Parlement is onaanvaardbaar’, tweette de voorzitter van de instelling, de Maltese Roberta Metsola (EVP). ‘Dat is een belediging voor mij en iedereen in Europa’, klinkt het. ‘Dit gebaar maakt deel uit van het donkerste hoofdstuk van onze geschiedenis en moet daar blijven’.

De vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Italiaanse Pina Picierno, die het debat leidde op het moment van de feiten, had eerder al aangegeven dat de instelling met behulp van de camera’s zou controleren of het ging om een fascistische groet of niet, ‘en dat als dit het geval zou zijn, er sancties zouden worden genomen’.

Het ordereglement van het Europees Parlement bepaalt dat de leden ‘zich onthouden van elk ongepast gedrag’ en ‘van elke beledigende opmerking’. Bij niet-naleving van deze regels kan een sanctie volgen die gevolgen heeft voor deelname aan de parlementaire werkzaamheden of op de vergoedingen.