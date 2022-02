Kingsley Coman verpest stunt van Salzburg tegen Bayern

89 minuten lang leek RB Salzburg op weg naar een stunt van formaat tegen Bayern München, maar dan maakte Coman er alsnog 1-1 van. De Oostenrijkers speelden een sterke eerste helft, maar konden Ba­yern net niet lang genoeg afhouden in de tweede helft.

Niet ervaren rot Robert Lewandowski stal voor de zoveelste keer de show, wel het jonge geweld van RB Salzburg. Het koningskoppel bij de Oostenrijkers luistert naar de namen Adeyemi (20) en Okafor (21) en was deze Champions League-campagne al goed voor zes goals. Samen met de rest van de ploeg toonden ze vanaf minuut één waarvoor dit Salzburg staat: razendsnel zonder bal in de diepte duiken, veel verticaliteit en altijd op loer liggen mocht Bayern slordig in de passing zijn.

Invaller Adamu doet het

Het was dan wel Gnabry die als eerste voor een schot tussen de palen tekende, maar dat deerde Salzburg niet. Ook toen de onfortuinlijke Okafor al na tien minuten geblesseerd naar de kant moest, deed Salzburg gewoon verder zijn ding. De 20-jarige Adamu kwam hem vervangen, maar dat bleek allerminst een verzwakking. Na een supersnelle omschakeling en wat geluk in de passing rond de zestien, kreeg invaller Adamu de bal en krulde die prompt voorbij gelegenheidsdoelman Ulreich – Neuer ontbreekt nog vanwege een knieoperatie. 1-0 voor Salzburg na amper twintig minuten: een verrassing van formaat, maar verdiend. Een paar minuten later was de ook nog maar 21-jarige Aaronson, de man van de assist, daar opnieuw. Hij toonde zijn goede voeten in de zestien en pakte uit met een schot vanuit de draai.

Adamu juicht. Foto: afp

Bayern moest bekomen van al dat jonge geweld, maar naarmate de rust dichterbij kwam, eiste het wel meer balbezit op. Salzburg stond echter goed te verdedigen en de Oostenrijkers bleven bij monde van de drievoudige Duitse international en Bayern-jeugdproduct Ade­yemi loeren op de counter. Op slag van rust loonde dat bijna toen Adeyemi een penalty claimde, maar zowel de scheidsrechter als de VAR vonden het contact te licht. In de tweede helft was nagenoeg al het balbezit voor Bayern. Coman en Sané hadden verschillende keren de gelijkmaker aan de voet, maar het wilde niet lukken. Bayern keek na een poging van Adeyemi en de rebound van Adamu ei zo na tegen een dubbele achterstand aan. De stunt van Salzburg leek alleszins een feit, tot Coman Bayern in het absolute slot alsnog verloste.