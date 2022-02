Bejaard koppel dood aangetroffen in Velzeke

In Velzeke zijn een ­87-jarige man en zijn 82-jarige vrouw dood aangetroffen in hun boerderij. Het gaat mogelijk om een gezinsdrama.

In een hoeve in het Oost-Vlaamse Velzeke zijn woensdagochtend de ­lichamen aangetroffen van een 87-jarige man en zijn 82-jarige vrouw. De vrouw werd door een familielid zwaar toegetakeld ­gevonden. Na een korte speur­actie vonden de hulpdiensten even later ook het lichaam van de man terug in de waterput.

Het onderzoek loopt volop. Volgens bronnen van Het Nieuwsblad zou de man zijn vrouw hebben omgebracht en dan uit het ­leven zijn gestapt. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er wellicht geen derde in het spel is.

Een mogelijk motief is de eerdere zelfdoding van hun dochter. De vrouw, die aan chronische pijnen leed, stapte zestien maanden geleden uit het leven. ‘Vooral de moeder had het heel zwaar en was zwaar depressief na de zelf­doding van hun dochter’, aldus de buren in Het Nieuwsblad.

Het overleden koppel had een kleindochter. Zij heeft woensdag kort gereageerd. ‘In zestien maanden tijd verlies ik mijn moeder en mijn grootouders. Het is verschrikkelijk. We weten zelf nog niet goed wat er gebeurd is, maar mijn grootouders waren lieve mensen die goed met mekaar ­opschoten. Ze waren een heel goed koppel die heel hun leven lief en leed gedeeld hebben.’

Het echtpaar woonde al twintig jaar in de hoeve in Velzeke.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan gratis terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 en op zelfmoord1813.be