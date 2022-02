Genk zet zijn remonte verder tegen KV Mechelen

Racing Genk won met 4-1 van KV Mechelen. Luca Oyen bracht de Genkenaars snel op voorsprong en Mechelen viel met tien man na de rode kaart voor Peyre, maar vocht terug via een tegentreffer van Cuypers. Uiteindelijk kregen Sadick, Bongonda en Onuachu de bezoekers verdiend op de knieën. Na de vierde opeenvolgende thuiszege in deze inhaalmatch kan Genk weer naar boven kijken.

Bernd Storck roteerde niet alleen achteraan (een volledig nieuwe defensie) en op het middenveld (Heynen voor Thorstvedt), hij liet ook Bongonda op de bank voor Oyen. Die keuze pakte al na amper vier minuten geweldig uit. Net zoals afgelopen zondag tegen Standard, stak Trésor een balletje perfect binnendoor. Oyen troefde Walsh af in de spurt en knalde met links overhoeks binnen (1-0).

Oyen troeft Walsh af en schiet de 1-0 binnen. Foto: Belga

Niets dat op dat moment deed vermoeden dat het de start zou worden van een stormloop op het doel van Gaëtan Coucke. Want Schoofs had Vandevoordt toen al ei zo na geklopt met een kopbal, die maar net voorlangs ging. Ook een weifelende Hairemans kon een vrank en vrij gestart KV Mechelen niet belonen.

Dom balverlies van Storm en een veel te drieste tackle van Peyre zouden halfweg de eerste helft de wedstrijd echter in een beslissende vorm gieten. Opnieuw was het Trésor, die Onuachu lanceerde. Scheidsrechter Lardot verbaasde nog heel de Cegeka Arena met een gebaar dat Peyre bij zijn ingreep de bal had geraakt maar werd meteen tot de orde geroepen door de VAR. Rood was de enige mogelijke sanctie.

Pak kansen, goal aan overzijde

Met elf tegen tien maakte een doordacht en verzorgd voetballend Genk er een spel van kat en muis van. De bal ging snel rond, het veld werd prima breed gehouden en de kansen vielen bij de vleet.

Hrosovsky, Ito, Onuachu, Trésor: één voor één knalden ze tijdens de belegering op doel. Maar ofwel was hun poging niet gekadreerd, ofwel botsten ze op Coucke of een Mechels been. Zo konden de bezoekers de schade aan de rust beperken tot 1-0. Om dan in de allereerste minuut van de tweede helft zelfs uit het niets langszij komen. De inlopende Cuypers knalde een hoekschop van Schoofs in volley overhoeks binnen: 1-1.

Glansrol voor Ito

De thuisploeg was heel even in shock, Vandevoordt moest nog een tweede poging van Cuypers afstoppen. Maar al snel werd de stormloop hervat. Halfweg de tweede helft begaf de Mechelse vesting het. Een ongrijpbare Ito nam het belangrijkste sloopwerk voor zijn rekening, ook invaller Bongonda en Onuachu – die beiden de kaap van 100 matchen voor KRC Genk rondden – kregen een hoofdrol. De eerste assist van Ito vond na een afgeweerde vrijschop het hoofd van Sadick (2-1), de tweede belandde via Onuachu bij Bongonda (3-1), de derde mocht Onuachu zelf binnenleggen (4-1).

Zo pakte KRC Genk een oververdiende vierde thuiszege op rij en mag het blijven hopen op een plaats in de top 4. Maar daarvoor moet zondag ook op Anderlecht geoogst worden.

KRC GENK: Vandevoordt – Preciado, Sadick, Lucumi, Jukleröd – Heynen, Hrosovsky, Trésor – Ito, Onuachu, Oyen.

KV MECHELEN: Coucke – Walsh, Peyre, Vanlerberghe, Bijker – Souza, Schoofs - Heiremans, Mrabti, Storm - Cuypers.

VERVANGINGEN: 32’ Hairemans door Oum Gouet, 46’ Bijker door Van Hoorenbeeck, 61’ Hrosovsky door Thorstvedt, 67’ Trésor door Bongonda, 74’ Storm en Cuypers door Shved en Engvall, 83’ Mrabti door Van Hecke, 87’ Ito en Onuachu door Paintsil en Ouattara.

DOELPUNTEN: 5’ Oyen 1-0, 46’ Cuypers 1-1, 66’ Sadick 2-1, 80’ Bongonda 3-1, 86’ Onuachu 4-1.

RODE KAARTEN: 26’ Peyre (fout op doorgebroken Onuachu).

SCHEIDSRECHTER: Lardot.

TOESCHOUWERS: 10.719.