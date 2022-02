Gouden Beer gaat naar Spaanse film ‘Alcarràs’

De Catalaanse film Alcarràs is de grote winnaar van het filmfestival van Berlijn. Ook de Vlaamse film Kind hearts viel in de prijzen.

De jury onder leiding van M. Night Shyamalan, de regisseur van The sixth sense, schonk op het 72ste filmfestival van Berlijn de hoofdprijs aan Alcarràs,van de Catalaanse filmmaker Carla Simón. De film gaat over een familie die perziken kweekt in Alcarràs, een dorp op twee uur rijden van Barcelona. Hun perzikenplantage dreigt te worden vervangen door een park van zonnepanelen. De regisseuse droeg de prijs op aan haar familie, die effectief perziken kweekt in Alcarràs en ‘aan de kleine families die aan landbouw doen en met hun kleinschalige landbouw in feite aan verzet doen’.

De Gouden Beer is meteen een grote prijs voor deze 35-jarige filmmaakster. Het is nog maar haar tweede film, nadat ze vijf jaar geleden in Berlijn de prijs voor beste debuut won met Estiu 1993 (‘de zomer van 1993). In die eerste film verwerkte ze haar jeugd: Simón werd als kind van zes geadopteerd door haar oom, nadat haar beide ouders waren overleden aan aids. Met haar vorige film won ze ook drie Goya’s – zowat de Spaanse tegenhangers van de Oscars.

De troostprijs ging naar een vaste gast op Europese filmfestivals: Hong Sang-soo was met The novelist’s film voor de derde keer op rij uitgenodigd op de Berlinale. De 61-jarige Zuid-Koreaanse veelfilmer werd beloond voor volharding met de Grand Juryprijs, voor zijn tiende film in zes jaar tijd. De Juryprijs ging dan weer naar een regiedebuut van de Mexicaanse Natalia López Gallardo, die eerder werkte als monteur van Lisandro Alonso en Carlos Reygadas. Haar Mexicaanse misdaaddrama Robe of gems werd al beladen onder lof van de aanwezige pers, dit jaar maar half zo talrijk was als anders.

Genderneutraal

Voor de tweede keer werden er genderneutrale Beren uitgereikt voor de beste acteerprestaties (m/v/x) in een hoofdrol en een bijrol. Die gingen beiden naar nog weinig bekende actrices. In het geval van Meltem Kaptan: weinig bekend buiten Duitsland, want in Duitsland is de Turks-Duitse actrice uit Keulen een tv-vedette. Ze speelde de hoofdrol in Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush van de Duitse regisseur Andreas Dresen, wiens scenariste Laila Stieler ook in de prijzen viel. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Rabiye Kurnaz en haar pogingen om haar zoon, Murat Kurnaz, vrij te krijgen uit het beruchte detentiekamp van Guantanamo. Begin 2002 verklaarden zowel de VS als Duitsland dat de beschuldigingen tegen Murat Kurnaz ongegrond waren, maar toch werd de man nog vijf jaar langer vastgehouden en gefolterd in Guantanamo. Nadat hij in 2006 vrijkwam, publiceerde hij zijn memoires, die in het Nederlands werden vertaald als In de hel van Guantanamo.

Eerder kreeg Isabelle Huppert een prijs voor haar carrière. De Franse actrice moest de uitreiking online bijwonen vanuit Parijs omdat ze vlak voor afreizen positief testte op corona. Het festival kende omwille van corona een kortere editie en sloot gisterenavond al na zes dagen af voor de professionals, terwijl de Berlijners nog tot zondag tijd festivalfilms kunnen inhalen.

De onvoorspelbare liefde

Opmerkelijk is dat de prijs voor de beste documentaire ging naar een film gemaakt door een collectief van burgers. Myanmar diaries is een film die het brutale optreden van het repressieve regime in Myanmar blootlegt. De film werd gemaakt door een collectief van mensen die anoniem wensen te blijven, uit schrik voor represailles.

In het nevenluik met films over en voor de jeugd, ‘Generation 14plus’, ging de belangrijkste prijs naar een Vlaamse film. Kind hearts van Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes won de Grand Prix, in een ex aequo met Skhema, een film uit Kazachstan. De jury zag in Kind hearts ‘een film die ons moeiteloos stort in de levens van twee gewone jonge mensen, die een delicate inkijk geven in hun emotioneel groeiproces, terwijl ze ons herinneren aan de onvoorspelbare en vluchtige aard van wat we liefde noemen.’ De film opent op 30 maart het Courtisane-festival in Gent en komt kort daarna in de Belgische bioscopen.

Gouden Beer: Alcarràs, Carla Simón

Grand juryprijs: The novelist’s film, Hong Sang-Soo

Juryprijs: Robe of gems, Natalia López Gallardo

Beste regisseur: Claire Denis, Fire

Beste acteerprestatie in een hoofdrol: Meltem Kaptan, Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Beste acteerprestatie in een bijrol: Laura Basuki in Before, now and then

Beste Scenario: Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, Laila Stieler

Uitzonderlijke artistieke bijdrage: Rithy Panh, met Everything will be ok

Beste documentaire: Myanmar diaries, the Myanmar Film Collective

Beste debuut: Sonne, Kurdwin Ayub

Beste kortfilm: Trap, van Anastasia Veber