Maandag nog examen geneeskunde afgelegd, nu ritwinst in Ruta del Sol voor Herregodts

De 23-jarige Rune Herregodts van Sport Vlaanderen–Baloise zorgde voor een knappe verrassing door vanuit de vroege ontsnapping de eerste etappe in de Ruta del Sol (Ronde van Andalucía) te winnen. Naderhand had hij nog genoeg energie voor een lange nabespreking voor de tv-camera. ‘Dit is een enorm succes in zo’n sterk deelnemersveld.’

‘Het was een moeilijke dag om te ontsnappen, want het was een etappe van 200 kilometer. Maar we waren weg met acht jongens’, aldus Rune Herregodts, die maandag nog een examen aflegde voor zijn studie geneeskunde.

‘ Zo’n grote groep is ideaal. We gingen meteen heel hard en het peloton gaf ons een mooie bonus. Ik zei de jongens: rustig, rustig. Met nog honderd kilometer te gaan, gingen we voluit. Aangezien we met acht waren, moesten ze flink wat renners opofferen in het peloton. De samenwerking was geweldig, iedereen deed zijn job, niemand sloeg een beurt over en zo kan je ver komen.’

De vluchters begonnen aan de Alto La Parilla en Herregodts schudde meteen aan de boom. Cuadros en Repa moesten hierdoor al snel afhaken. ‘Op de laatste klim probeerde iedereen alleen te gaan, maar we waren met drie, vier jongens aan elkaar gewaagd, dus we konden elkaar niet op afstand rijden. Toen ik voelde dat het niet mogelijk was, rekende ik op mijn sprint. Na een harde koers kan ik vrij goed finishen.’

Met hulp van ploegmaat

Rune Herregodts dankte zijn overwinning mede aan de aanwezigheid een ploegmakker in de kopgroep van acht. ‘Lindsay De Vylder heeft fantastisch werk verricht, hij hield alles samen op de vlakke stukken. Het was fantastisch om met twee ploegmakkers in de ontsnapping te zitten. Samen konden we ook het tempo hoog houden als het dreigde te stagneren. Dit is echt ploegwerk.’

Herregodts is de eerste leider van de Ruta del Sol, maar niets moet. ‘Dit is een zeer belangrijke overwinning, het is een sterk deelnemersveld en het is een prestigieuze wedstrijd voor ons team, dus ik ben blij dat we hier een etappe kunnen meepakken. Iedereen zal zeer gelukkig zijn. Aan de etappe van morgen denk ik nog niet. Ik wil hiervan genieten en alles wat nog komt, is goed. Ik ben niet gekomen met klassementsambities. Vorig jaar werd ik dertiende in het algemeen klassement, maar het deelnemersveld was toen minder sterk dan nu. We gaan de trui zo lang mogelijk houden, maar deze etappezege is al een enorm succes.’