Acht extra milieu-inspecteurs brengen meteen op

De afgelopen twee jaar is in de Vlaamse bos- en natuurgebieden ruim de helft meer overtredingen zoals zwerfvuil of niet-aangelijnde honden vastgesteld. Volgens minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) merken zowel wandelaars als extra inspecteurs meer zaken op. Dat leidde ook tot meer processen-verbaal.

Door de reisbeperkingen leerden de Vlamingen opnieuw de eigen bossen en natuurgebieden kennen. Met soms overdrukke wandelpaden tot gevolg, en extra frustraties over honden die niet aan de lijn werden gehouden.

Maar die extra wandelaars betekenden ook extra ogen. En dat deed het aantal vaststellingen in de Vlaamse natuur toenemen. Waren er dat in 2019 nog 1.551, dan is dat aantal vorig jaar gestegen naar 2.450 (+57 procent), tonen cijfers van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Stroperij

Er werden ook acht nieuwe natuurinspecteurs aangesteld en die stelden gevoelig meer processen-verbaal op. In 2019 ging het nog om 419 zaken, in twee jaar tijd steeg dat naar 565 (+31 procent). Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken, van illegale kappingen, over stroperij tot sluikstorten.

‘Er moet paal en perk gesteld worden aan die zware overtredingen zoals illegale kappingen, stropen of beschadiging van onze natuur’, zegt Demir. ‘Maar ook het achterlaten van afval kan bijzonder schadelijk zijn voor planten en dieren.’

De stijging van het aantal pv’s is volgens Demir niet louter toe te schrijven aan het stijgende aantal overtredingen. Ook de pakkans werd groter.

De acht nieuwe natuurinspecteurs zaten nog in een ‘meeloopperiode’, maar konden al mee handhaven. Volgens Demir verbeteren ze de werkdruk voor de bestaande inspecteurs. Die moesten een kleinere regio bewaken. Er kon ook beter samengewerkt worden met de gemeenten en de milieu-inspectie.

Boete is niet het doel

Tot slot zouden de inspanningen ook tot extra natuurherstel geleid hebben. ‘Het aantal bestuurlijke maatregelen, waarbij ook herstelmaatregelen worden opgelegd, steeg in twee jaar dan ook van zo’n 265 gevallen in 2019, naar ruwweg 320 in 2021’, zegt Demir nog. Ze benadrukt dat handhaven en beboeten geen doelen op zich zijn, maar dienen om de natuur- en bosgebieden beter te beschermen.

Twee jaar geleden kondigde Demir de komst van de acht extra natuurinspecteurs aan, na eerdere personeelsbesparingen. Sinds 2010 was het aantal inspecteurs net met acht gezakt, van 34 naar 26.