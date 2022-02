Soepelere coronaregels voor wie naar België reist

Wie België binnenkomt met een geldig vaccin- of herstelcertificaat, moet zich in principe niet meer laten testen of in quarantaine gaan. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) vandaag beslist. Er zijn nog wel enkele uitzonderingen.

Wie niet in België woont en langer dan 48 uur naar ons land komt, moet altijd een digitaal coronacertificaat voorleggen: een geldig vaccinatie- of herstelcertificaat, of een negatief testresultaat. Dat werd vorige week nog vastgelegd op het Overlegcomité.

De ministers van Volksgezondheid beslisten vandaag over enkele bijkomende maatregelen. Zo moet wie België binnenkomt met een coronacertificaat – residenten en niet-residenten – niet meer in quarantaine gaan. Ook een coronatest vervalt, zowel die op dag 1 als op dag 7.

Wie in België verblijft, geen coronacertificaat heeft, en bovendien terugkomt uit een land met een ongunstige epidemiologische situatie, moet wel nog een PCR- of snelle antigeentest laten afnemen op dag 1 na aankomst. Concreet gaat het over landen die als donkerrood staan aangeduid op de kleurenkaart van Europa, en derde landen die niet op de witte lijst staan van Europa.

Voor wie vertrekt uit landen of regio’s met een variant of concern – een nieuwe zorgwekkende variant – blijven de huidige test- en quarantaineregels ongewijzigd.

De nieuw aangekondigde maatregelen gaan nu vrijdag in.

Wie symptomen van Covid-19 heeft, zal niet zomaar naar België kunnen reizen. Wie in België symptomen krijgt, kan via de zelfevaluatietool altijd nakijken of een coronatest nodig is.

Eerder op woensdag raakte bekend dat mensen die het Janssen-vaccin kregen, een tweede boosterprik kunnen krijgen. Dat gebeurt nadat buurlanden Frankrijk en Duitsland beslist hebben dat wie dat vaccin aanvankelijk kreeg, nu drie vaccins heeft om aan bepaalde activiteiten te mogen deelnemen.