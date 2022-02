Koning en koningin brengen in maart officieel bezoek aan Congo

Koning Filip en koningin Mathilde zullen van 6 tot en met 10 maart de Democratische Republiek Congo bezoeken. Het bezoek komt er op uitnodiging van de Congolese president Félix Tshisekedi. Premier Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir zullen de vorsten vergezellen.

Het laatste bezoek van een Belgische koning aan Congo dateert al van twaalf jaar geleden. In 2010 reisden koning Albert en koningin Paola naar de ex-kolonie voor de feestelijkheden rond 50 jaar onafhankelijkheid. Koning Filip zou normaal gezien in 2020 naar Congo gaan, voor de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid, maar die reis kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan. In juni vorig jaar zou de koning alsnog naar Kinshasa reizen, maar ook dat bezoek werd vanwege de pandemie uitgesteld.

Toen de koning in 2020 niet naar Congo kon reizen, schreef hij een brief aan president Félix Tshisekedi waarin hij zijn ‘diepste spijt’ uitdrukte voor de wandaden die tijdens het bewind van Leopold II en de koloniale periode zijn aangericht. In de brief legde hij ook de link tussen de historische onderdrukking van de Congolezen ten tijde van de kolonisatie, en de discriminatie van de Afro-Belgen vandaag. Daarmee sloeg hij een heel andere toon aan dan zijn vader, die tijdens zijn staatsbezoek tien jaar eerder die moeilijke thema’s uit de weg ging door niet publiek het woord te nemen.

• Analyse | Nu we meer weten over het slavernijverleden, wat doen we daarmee?

2020 was ook het jaar van de wereldwijde ‘Black lives matter’-betogingen, na de dood van de Amerikaan George Floyd. Naast de aandacht voor discriminatie, werden ook koloniale symbolen in de openbare ruimte in vraag gesteld. Heel wat steden en gemeenten hebben ondertussen standbeelden weggehaald en namen van straten en pleinen veranderd. De federale Congocommissie moet een onderzoek voeren naar de verantwoordelijkheden van de Belgische staat in het koloniale verleden. Eerder dit jaar keurde de federale regering de juridische basis goed voor de aanpak bij de teruggave van Congolees cultureel erfgoed.

De tanden van Lumumba

De vraag is ook of het koningspaar de veelbesproken tand van de vermoorde ex-premier Patrice Emery Lumumba tijdens de reis zal teruggeven aan Congo. Lumumba werd in januari 1961 vermoord op Congolese bodem door Katangese separatisten, in aanwezigheid van enkele Belgen. De Belgische rijkswachter Gerard Soete, die enkele dagen later de opdracht kreeg om het lichaam op te graven en te vernietigen, trok twee tanden uit de mond van Lumumba en nam die mee als souvenir. In 2020 schreef de dochter van Lumumba een brief aan koning Filip waarin ze vroeg de tand terug te geven. Dat zou gebeuren in juni 2021, maar de ceremonie werd door de pandemie uitgesteld tot januari dit jaar en dan opnieuw tot juni.