Hanne Desmet sluit Spelen in stijl af met vierde plek

Geen tweede medaille voor Hanne Desmet. In haar derde olympische finale op deze Winterspelen was de vierde plek het hoogst haalbare.

Ze had zin om ‘nog eens te knallen’, had Hanne Desmet (25) vooraf gezegd, en ze hield woord. Met een vierde plek in de 1.500 meter zette ze een mooi punt achter voor haar fantastische Winterspelen. Het brons vrijdag was haar zowat in de schoot gevallen, nadat twee concurrenten onderuit waren gegleden. Helemaal anders verliep het vandaag in haar favoriete nummer.

Desmets kwartfinale had het beste doen vermoeden: ze bleef ijzig kalm en reed naar de op drie na beste chrono van alle deelnemers. In de halve finales bevestigde ze haar bloedvorm, door er op drie ronden van het einde samen met haar Nederlandse trainingsmakker Suzanne Schulting vandoor te gaan en soeverein naar de finale te glijden.

Daarin bleken behalve Schulting ook de Italiaanse Arianna Fontana en de winnende Zuid-Koreaanse titelverdedigster Minjeong Choi een maatje te groot. Desmet hing lange tijd achteraan het pak, maar met een ultieme versnelling schaatste ze alsnog naar de vierde stek.

En zeggen dat bondscoach Pieter Gysel aanvankelijk nooit had gedacht dat er zo’n talent in de Mechelse shorttrackster schuilging. ‘Op haar 15de zag je nog geen toptalent in haar’, zei hij afgelopen weekend. ‘Maar toen ze 16 was, heeft ze een knop omgedraaid en is ze er keihard voor beginnen te werken.’

Vandaag, negen jaar later, heeft ze twee olympische diploma’s en olympisch brons op zak, dankzij ontelbare schaatsuren op de ijsbaan én haar Nederlandse collega’s. Sinds ze samen met haar broer Stijn naar Heerenveen is verhuisd, zette ze enorme stappen vooruit.

‘Daar heeft Hanne de klik gemaakt en haar carrière in handen genomen’, zei Gysel in Het Nieuwsblad. Ze trok er vaak op met olympisch kampioene Suzanne Schulting, de beste shorttrackster ter wereld. ‘We maakten elkaar beter. Het was een win-winsituatie’, aldus Desmet.

De voorbije tien dagen is ze beloond met drie olympische finales. Dat belooft voor de komende jaren.