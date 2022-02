In en rond de Hobokense wijk Portugezenhof, in Antwerpen, zijn de afgelopen weken verschillende auto’s in brand gestoken. Sinds eind januari werden al tien verdachte branden aan wagens gemeld.

In de Kempenlandstraat in Hoboken werden de bewoners maandagnacht wakker toen vier auto’s op de oprit in brand stonden. Telkens bleek het rechtervoorwiel in brand gestoken. Ook de dubbele autobrand van vorig weekend in de Frieslandstraat wordt nog onderzocht.

Volgens de politie is het nog te vroeg om ervan uit te gaan dat alle branden het werk van één persoon zijn.