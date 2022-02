De Lijn investeert tot 3,2 miljoen euro in lederen zitjes

Vervoersmaatschappij De Lijn trekt de komende jaren tot 400.000 euro per jaar uit om in alle nieuwe bussen en trams lederen zeteltjes te plaatsen. ‘Die zijn een stuk duurzamer.’

De Lijn sloot een deal met het Britse bedrijf E-Leather Ltd. Dat mag voor minstens vier jaar en mogelijk tot acht jaar lederen zitjes leveren voor de voertuigen van de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij. ‘De bedoeling is om alle nieuwe bussen en trams te voorzien van lederen bekleding’, zegt woordvoerster Astrid Hulhoven. ‘De nieuwste CAF-trams hebben dat al, net als de vorige generatie, de Albatrostrams. Omdat ook meerdere Hermelijntrams – het vorige model – nog een aanzienlijke levensduur hebben, vervangen we ook de bekleding van de zitjes op de nieuwere exemplaren.’

Recuperatieleer

‘Het gaat om gerecupereerd leer, dat onze voertuigen een opgewaardeerde look geeft, en dat ook duurzamer, slijtvaster en makkelijker proper te maken is.’ Recuperatieleder is leer dat gemaakt wordt van de (snij)resten, die worden vermalen en samengeperst.

De Lijn sloot met E-Leather een raamcontract af. Per jaar kan tot 400.000 euro aan lederen bekleding worden besteld. Op acht jaar tijd kan de investeringskost voor De Lijn dus stijgen tot maximaal 3,2 miljoen euro.

Ben Weyts (N-VA), in de vorige Vlaamse regering minister van Mobiliteit, kwam met het idee voor de lederen zetels. ‘Als het comfort van het openbaar vervoer stijgt, laten misschien meer mensen de auto staan’, zei die destijds. ‘Het comfort van de zetels bepaalt in grote mate de waardering van reizigers over hun rit’, zei ook Roger Kesteloot, toenmalig topman van De Lijn.

Het eerdere contract had een waarde van 1,9 miljoen euro. De Lijn maakte zich toen ook sterk dat het dat bedrag terugverdient doordat lederen stoeltjes makkelijker te onderhouden zijn dan de oude, stoffen zitjes.