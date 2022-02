En plots dook de Belgische bobslee met slechts één vrouw naar beneden op de olympische piste

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zijn vrijdag aan zet in de bobsleecompetitie op de Olympische Winterspelen in Peking. Dan staan de eerste twee runs op het programma, runs drie en vier zijn een dag later voorzien.

De Belgian Bullets trainden woensdag met hun slee Ruby in het Yanqing National Sliding Centre, en dat verliep niet helemaal naar wens. In de eerste trainingsrun van de dag lieten ze nog de achtste chrono optekenen, maar bij de start van de tweede run gleed Aerts weg, waardoor Vannieuwenhuyse alleen vertrok. ‘Plots voelde het voor mij heel erg zwaar bij het duwen’, lachte Vannieuwenhuyse. ‘Maar de run op zich was wel goed, wat verwonderlijk is. Want als er niemand achterin zit, heb je minder stabiliteit. Dit voorval is wel een primeur in mijn elfjarige carrière. Hopelijk gebeurt dit niet vrijdag en zaterdag.’

Het duo overwoog de laatste training over te slaan. Maar van dat idee zijn ze toch afgestapt. ‘Ik wil niet na zo’n start de olympische campagne aanvatten’, zei Aerts. Donderdag zullen de Bullets nog één of twee trainingsruns afwerken. Op de Spelen van 2018 in Pyeongchang stuurde An Vannieuwenhuyse haar tweemansbob naar een 12e plaats, toen nog met Sophie Vercruyssen. De 38-jarige Sara Aerts werkt in Peking sowieso haar laatste race af in een bobslee. In Pyeongchang eindigde de voormalige meerkampster met Elfje Willemsen op de 11de stek.

Vannieuwenhuyse en Aerts mikken op de top tien, en idealiter op een olympisch diploma (top acht). ‘We hebben niet het allerbeste seizoen achter de rug. Maar omdat de baan zo technisch uitdagend is en we op training een goed gevoel hebben, is onze ambitie wel realistisch’, besloot Vannieuwenhuyse, die hoopt om met een goed resultaat het project van de Belgian Bullets een nieuwe boost te geven.