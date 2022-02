Rechter seponeert klacht van Palin tegen The New York Times

The New York Times wordt niet veroordeeld voor laster. Sarah Palin heeft haar zaak onvoldoende hard kunnen maken. Daarmee behoudt de krant haar stevige reputatie: ze liep al zeker 50 jaar geen veroordeling op.

Sarah Palin, een republikeinse politica die weleens ‘de voorbode van Trump’ genoemd werd, is er niet in geslaagd om de krant The New York Times te laten veroordelen voor laster na een opiniestuk over haar. Daarvoor heeft ze haar argumentatie te zwak uitgebouwd, vindt de rechter. De zaak werd geseponeerd.

In het opiniestuk, verschenen in juni 2017, werd onterecht de link gelegd tussen haar politiek actiecomité en een schietpartij enkele maanden later. Palin, zelf niet vies van een leugen, sprak over de rechtszaak als een strijd tussen David en Goliath. Ze maakte er een erezaak van om een gevestigde waarde zoals The New York Times te laten veroordelen. Maar de voorbereiding liet te wensen over. Argumenten zoals ‘ze logen, ze hebben daarvoor ook al over mij gelogen’ konden niet overtuigen.

De rechter is kritisch over de journalistieke uitschuiver, maar vindt dat er geen juridische redenen zijn tot een veroordeling. Het is dan ook de vraag of er nog beroep komt en welke precedenten een eventuele veroordeling daar kunnen scheppen.