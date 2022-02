Paislee Shultis, een zesjarig Amerikaans meisje dat in 2019 als vermist werd opgegeven, is levend en wel teruggevonden. De politie trof haar aan in een geheime ruimte onderaan een trap in de woning van haar opa. ‘Plots zagen ze voetjes.’

Nadat ze een nieuwe tip in de verdwijningszaak hadden gekregen, trokken de speurders maandagavond naar de woning van Kirk Shultis Sr. in Saugerties, in de staat New York. Het was niet hun eerste bezoekje ...