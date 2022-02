Eupen ontslaat trainer Stefan Krämer

KAS Eupen heeft de samenwerking met hoofdcoach Stefan Krämer stopgezet. De aanhoudende reeks van slechte resultaten (5 op 30) zijn de 54-jarige Duitser fataal geworden. T2 Michael Valkanis neemt over.

‘De huidige sportieve situatie, een lange reeks zonder overwinningen, heeft ons tot deze beslissing geleid. Met een trainerswissel willen we het team een nieuwe impuls geven’, klinkt het op de clubwebsite. De Australiër Michael Valkanis, die in januari nog werd binnengehaald als nieuwe T2, neemt het roer normaal gezien over en moet de Panda’s naar het behoud loodsen.

Krämer kwam afgelopen zomer aan het roer te staan bij de Oostkantonners. Het werd zijn eerste job bij een eersteklasser. Voordien was de 54-jarige Duitser in de tweede en derde Bundesliga bij Arminia Bielefeld, Cottbus, Erfurt, Uerdingen en Maagdenburg aan de slag.

De aanstelling van Krämer bleek aanvankelijk een groot succes. Eupen kwam met elf op vijftien uit de startblokken, alleen tegen Club Brugge (2-2) en RSC Anderlecht (1-1) werd niet gewonnen. Na een twee op achttien is de club echter naar de vijftiende plaats gezakt. De laatste zege dateert al van 11 december.