Haai doodt zwemmer in Australië

In een populaire baai nabij Sydney heeft een haai woensdag een zwemmer aangevallen. De man overleed ter plekke.

In een verklaring deelde de politie van New South Wales mee dat ze woensdagmiddag een dodelijke haaienaanval had vastgesteld op een strand van Randwick City, ten oosten van Sydney. Dat is erg uitzonderlijk. De laatste fatale aanval in de streek van Sydney dateert al van 1963.

Reddingswerkers, scheepvaartpolitie en enkele surfers zouden samen een zoekactie gestart zijn, waarna ze menselijke resten en heel wat bloed terugvonden. Een woordvoerder van de hulpdiensten verklaarde dat het slachtoffer ‘catastrofale verwondingen’ had opgelopen en dat ze geen hulp meer konden bieden om de zwemmer te redden.

Grote plons

‘Ik zag de man zwemmen, tot een haai hem plots verticaal aanviel’, vertelde getuige Kris Linto aan Ninenews, een Australische nieuwsdienst. ‘We hoorden een schreeuw en draaiden ons om. Het leek alsof er een auto in het water was beland: er was een grote plons en toen hapte de haai naar het lichaam en was er overal bloed.’

De burgemeester van Randwick City, Dylan Parker, reageerde geschokt. ‘De kust is de achtertuin van onze gemeenschap. Iemand verliezen door een haaienaanval als deze is huiveringwekkend. We zijn allemaal in shock en leven mee met de familie van het slachtoffer.’

Little Bay en de andere stranden van Randwick City werden intussen tijdelijk gesloten voor het publiek. Agenten volgen de zaak verder op. Er zal een onderzoek worden ingesteld om de omstandigheden van het overlijden op te klaren. Eerder op de Australische zomerdag werd een stierhaai gespot langs het iconische Bondi Beach in Sydney. Die vallen wel vaker mensen aan.

DPI Fisheries advise: tagged Bull Shark #954 detected by Bondi receiver at 05:29:02 PM (AEDT) on 16-February-2022. Last detected at 11:35:07 PM (AEDT) on 14-February-2022 by Kiama receiver.Tagged and released 28-February-2021(AEDT) at Bradley's Head, Sydney Harbour. — SharkSmart (@NSWSharkSmart) February 16, 2022

Volgens de Britse krant The Guardian liggen er rond Sydney meer dan 51 netten die haaien moeten tegenhouden. Maar die strekken zich niet uit over de gehele kustlijn en vormen dus geen totale barrière tegen haaien. Volgens critici is het systeem achterhaald en brengt het de verkeerde zeedieren in de problemen.